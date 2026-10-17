Konut satışları düşmesine rağmen krediye talep arttı
Türkiye’de ocak-eylül döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 gerileyerek 1 milyon 92 bin 919’a indi. Toplam satışlardaki düşüşe karşın ipotekli satışlar yüzde 24,7 arttı. Kredili satışların payı yüzde 14,5’ten yüzde 19,4’e yükselirken, ikinci elin toplam satışlardaki ağırlığı devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde eylül ayında satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390’a düştü. Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre gerileme kaydederken, kredili satışlarda belirgin bir artış yaşandı. Yüksek faiz ve finansman maliyetine rağmen, piyasadaki hareketlilik de tamamen ortadan kalkmadı.
Ocak-Eylül 2026 döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 92 bin 919 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 177 bin 125 olan satış sayısı, 84 bin 206 adet azaldı. Böylece yıllık bazda toplam konut satışında yüzde 7,1’lik gerileme kaydedildi. Buna karşın ipotekli konut satışları da artış kaydetti. Fakat diğer satış yöntemleriyle yapılan işlemlerde TÜİK verilerine göre düşüş gerçekleşti. Piyasalarda yaşanan finansmandaki daralma konut piyasasına eşit ölçüde yansımadı.
İlk el konut satışları geçen yılın aynı dönemindeki 362 bin 242 seviyesinden 359 bin 913’e geriledi. Böylece ilk el satışlardaki düşüş yüzde 0,6 ile sınırlı kaldı. İkinci el satışlar ise 814 bin 883’ten 733 bin 6’ya indi. Yaklaşık 81 bin 877 adetlik azalma, ikinci el piyasasında yüzde 10’luk daralmaya işaret etti. Böylece daralmamanın aslan payını ikinci el konut piyasası almış oldu. İlk el konutların toplam satışlar içindeki payı geçen yılın ilk dokuz ayında yaklaşık yüzde 30,8 düzeyindeyken bu yıl yüzde 32,9’a yükseldi. İkinci el konutların payı ise yüzde 69,2’den yüzde 67,1’e geriledi. Buna rağmen satılan her 100 konutun yaklaşık 67’sinin ikinci el oldu.
İpotekli satışlar yüzde 24,7 arttı
Konut piyasasındaki en dikkat çekici gelişme, ipotekli satışlarda yaşanan artış tarafında gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında ipotekli konut satışları 170 bin 209’dan 212 bin 210’a yükseldi. Böylece kredi kullanılarak gerçekleştirilen satışlar bir yılda 42 bin adedin üzerinde artarak yüzde 24,7 yükseliş gösterdi. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı da önemli ölçüde yükseldi. Geçen yılın ilk dokuz ayında yüzde 14,5 olan bu oran, 2026’nın aynı döneminde yüzde 19,4’e ulaştı. Başka bir ifadeyle, geçen yıl satılan her 100 konuttan yaklaşık 14’ü ipotekli yöntemle el değiştirirken bu yıl sayı 19’a yaklaştı. Diğer satış yöntemleriyle gerçekleştirilen konut satışları ise geçen yılın ilk dokuz ayındaki 1 milyon 6 bin 916 seviyesinden 880 bin 709’a düştü. Yaklaşık 126 bin 207 adetlik azalma ile yüzde 12,5’lik gerileme kaydedildi.
Eylülde 142 bin 390 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları eylülde 142 bin 390 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında 127 bin 410 olan satışlar, bir ayda 14 bin 980 adet artarak yüzde 11,8 yükseldi. Ancak geçen yılın eylül ayında 156 bin 918 konut satılmıştı. Bu yılın aynı ayında daralma yüzde 9’u aşarak 14 bin 528 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yıla göre eylül ayında ipotekli konut satışlarında da artış görüldü. Yüzde 5,1 artan ipotekli satışlar eylülde 23 bin 397 adede ulaştı. İpotekli satışların toplam içindeki payı da yüzde 14,2’den yüzde 16,4’e çıktı. Aynı ayda diğer satış yöntemleriyle gerçekleştirilen işlemler 134 bin 654’ten 118 bin 993’e indi. Burada yüzde 11,6’lık düşüş yaşandı.
İş yeri satışları da geriledi
Ocak-eylül döneminde iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemindeki 142 bin 798’den 135 bin 543’e geriledi. Böylece satışlar 7 bin 255 adet azalırken, yıllık düşüş yüzde 5,1 olarak kaydedildi. İş yeri satışında da ilk el farklı bir eğilim gösterdi. İlk el iş yeri satışları 38 bin 999’dan 40 bin 632’ye yükselerek yüzde 4,2 arttı. İkinci el iş yeri satışları ise 103 bin 799’dan 94 bin 911’e düşerek yüzde 8,1 geriledi. İlk el iş yeri satışlarının toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 27,3’ten yüzde 30’a yükseldi. Ocak-eylül döneminde ipotekli iş yeri satışları 3 bin 730’dan 6 bin 35’e çıkarak yüzde 61’in üzerinde artış gerçekleşti. Eylülde 17 bin 345 iş yeri satılırken, geçen yılın aynı ayında bu sayı 18 bin 28 olmuştu.
Eylülde hem fiyatlar hem de kiralar arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 239,4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,7 azaldı. KFE eylülde aylık bazda İstanbul’da yüzde 2, Ankara’da yüzde 0,1 ve İzmir’de yüzde 1 artış gösterdi.
Endeks değerleri eylülde yıllık bazda İstanbul’da yüzde 26,8, Ankara’da yüzde 22 ve İzmir’de yüzde 21 arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, eylülde en yüksek yıllık artış yüzde 26,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi. Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 yükselirken reel olarak yüzde 2,4 azaldı.
YKKE, eylülde İstanbul’da yüzde 3,5, Ankara’da yüzde 0,6 ve İzmir’de yüzde 1,1 artış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 35,5, Ankara’da yüzde 25,1 ve İzmir’de yüzde 23,7 arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, eylülde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.