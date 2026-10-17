Konut satışları düşmesine rağmen krediye talep arttı

Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde eylül ayında satılan toplam ko­nut sayısı, geçen yılın aynı ayı­na göre yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390’a düştü. Konut satışları geçen yılın aynı dönemine gö­re gerileme kaydederken, kre­dili satışlarda belirgin bir artış yaşandı. Yüksek faiz ve finans­man maliyetine rağmen, piya­sadaki hareketlilik de tamamen ortadan kalkmadı.

Ocak-Ey­lül 2026 döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 92 bin 919 konut satıldı. Geçen yılın ay­nı döneminde 1 milyon 177 bin 125 olan satış sayısı, 84 bin 206 adet azaldı. Böylece yıllık bazda toplam konut satışında yüzde 7,1’lik gerileme kaydedildi. Bu­na karşın ipotekli konut satışla­rı da artış kaydetti. Fakat diğer satış yöntemleriyle yapılan iş­lemlerde TÜİK verilerine göre düşüş gerçekleşti. Piyasalarda yaşanan finansmandaki daral­ma konut piyasasına eşit ölçü­de yansımadı.

İlk el konut satışları geçen yı­lın aynı dönemindeki 362 bin 242 seviyesinden 359 bin 913’e geriledi. Böylece ilk el satış­lardaki düşüş yüzde 0,6 ile sı­nırlı kaldı. İkinci el satışlar ise 814 bin 883’ten 733 bin 6’ya in­di. Yaklaşık 81 bin 877 adetlik azalma, ikinci el piyasasında yüzde 10’luk daralmaya işaret etti. Böylece daralmamanın as­lan payını ikinci el konut piya­sası almış oldu. İlk el konutla­rın toplam satışlar içindeki pa­yı geçen yılın ilk dokuz ayında yaklaşık yüzde 30,8 düzeyin­deyken bu yıl yüzde 32,9’a yük­seldi. İkinci el konutların payı ise yüzde 69,2’den yüzde 67,1’e geriledi. Buna rağmen satılan her 100 konutun yaklaşık 67’si­nin ikinci el oldu.

İpotekli satışlar yüzde 24,7 arttı

Konut piyasasındaki en dik­kat çekici gelişme, ipotekli sa­tışlarda yaşanan artış tarafın­da gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında ipotekli konut satışları 170 bin 209’dan 212 bin 210’a yüksel­di. Böylece kredi kullanılarak gerçekleştirilen satışlar bir yıl­da 42 bin adedin üzerinde ar­tarak yüzde 24,7 yükseliş gös­terdi. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı da önemli ölçüde yükseldi. Ge­çen yılın ilk dokuz ayında yüzde 14,5 olan bu oran, 2026’nın aynı döneminde yüzde 19,4’e ulaş­tı. Başka bir ifadeyle, geçen yıl satılan her 100 konuttan yakla­şık 14’ü ipotekli yöntemle el de­ğiştirirken bu yıl sayı 19’a yak­laştı. Diğer satış yöntemleriyle gerçekleştirilen konut satışları ise geçen yılın ilk dokuz ayında­ki 1 milyon 6 bin 916 seviyesin­den 880 bin 709’a düştü. Yakla­şık 126 bin 207 adetlik azalma ile yüzde 12,5’lik gerileme kay­dedildi.

Eylülde 142 bin 390 konut satıldı

Türkiye genelinde konut sa­tışları eylülde 142 bin 390 ola­rak gerçekleşti. Ağustos ayında 127 bin 410 olan satışlar, bir ay­da 14 bin 980 adet artarak yüz­de 11,8 yükseldi. Ancak geçen yılın eylül ayında 156 bin 918 konut satılmıştı. Bu yılın aynı ayında daralma yüzde 9’u aşa­rak 14 bin 528 adet olarak ka­yıtlara geçti. Geçen yıla göre ey­lül ayında ipotekli konut satış­larında da artış görüldü. Yüzde 5,1 artan ipotekli satışlar eylül­de 23 bin 397 adede ulaştı. İpo­tekli satışların toplam içinde­ki payı da yüzde 14,2’den yüzde 16,4’e çıktı. Aynı ayda diğer sa­tış yöntemleriyle gerçekleşti­rilen işlemler 134 bin 654’ten 118 bin 993’e indi. Burada yüz­de 11,6’lık düşüş yaşandı.

İş yeri satışları da geriledi

Ocak-eylül döneminde iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemindeki 142 bin 798’den 135 bin 543’e geriledi. Böylece satışlar 7 bin 255 adet azalırken, yıllık düşüş yüzde 5,1 olarak kaydedildi. İş yeri satışında da ilk el farklı bir eğilim gösterdi. İlk el iş yeri satışları 38 bin 999’dan 40 bin 632’ye yükselerek yüzde 4,2 arttı. İkinci el iş yeri satışları ise 103 bin 799’dan 94 bin 911’e düşerek yüzde 8,1 geriledi. İlk el iş yeri satışlarının toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 27,3’ten yüzde 30’a yükseldi. Ocak-eylül döneminde ipotekli iş yeri satışları 3 bin 730’dan 6 bin 35’e çıkarak yüzde 61’in üzerinde artış gerçekleşti. Eylülde 17 bin 345 iş yeri satılırken, geçen yılın aynı ayında bu sayı 18 bin 28 olmuştu.

Eylülde hem fiyatlar hem de kiralar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 239,4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,7 azaldı. KFE eylülde aylık bazda İstanbul’da yüzde 2, Ankara’da yüzde 0,1 ve İzmir’de yüzde 1 artış gösterdi.

Endeks değerleri eylülde yıllık bazda İstanbul’da yüzde 26,8, Ankara’da yüzde 22 ve İzmir’de yüzde 21 arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, eylülde en yüksek yıllık artış yüzde 26,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi. Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 yükselirken reel olarak yüzde 2,4 azaldı.

YKKE, eylülde İstanbul’da yüzde 3,5, Ankara’da yüzde 0,6 ve İzmir’de yüzde 1,1 artış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 35,5, Ankara’da yüzde 25,1 ve İzmir’de yüzde 23,7 arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, eylülde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.