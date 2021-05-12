Konut satışları nisan ayında 100 bin adedin altına geriledi

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarındaki yıllık bazda artış, geçen yıl pandeminin en büyük etkilerinin yaşandığı nisan ayındaki büyük düşüşlerden kaynaklandı. Aylık bazda bakıldığında ise mart ayında 111 bin olan konut satışları nisanda tekrar 100 bin adet seviyesinin altına gerilemiş oldu. Konut satışları faizlerdeki artış sonrasında bu yılın ilk iki ayında 70-80 bin bandında seyrettikten sonra mart ayında 100 bin sınırını aşmıştı.

Konut satışlarında, nisan ayında İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile bir kez daha en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

İpotekli konut satışları da geçen aya göre geriledi



Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Bir önceki ayda ipotekli satışlar 21 bin adedin üzerinde gerçekleşmişti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Sıfır konut satışı 29 bin 212 adet

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Mart ayında sıfır konut satışları 33 bin adet seviyesindeydi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci elde 66 bin 651 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. Geçen ay ise ikinci elde toplamda yaklaşık 78 bin konut satışı yapılmıştı. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve yüzde 21,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,8 oldu. Ankara 7 bin 257 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 975 konut satışı ile İzmir izledi.

Diğer satış türleri sonucunda 78 bin 349 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 204,9 artarak 78 bin 349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,4 oldu. Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.