Konut satışlarındaki 6 aylık düşüş trendi son buldu

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut satışları yıllık bazda gerilemesine karşın aylık bazda temmuz ayındaki tarihi zirvenin ardından ilk kez artış kaydetti. Konut satışları, sıfır, ikinci el ve ipotekli satış kalemlerinin tümünde artış kaydetti.

Temmuz ayında 229 bin adetle tarihi zirvelerini gören konut satışları, ocak ayında 70 bin adede kadar gerilemişti. Benzer bir şekilde konut kredilerindeki cazip kampanyalar ve düşük faiz oranlarının etkisiyle temmuz ayında ipotekli konut satışları 130 bin adede ulaşmıştı. İpotekli satışlarda 6 aydır aralıksız devam eden düşüş trendi şubat itibarıyla son buldu. 130 bin adetten 10 bin adede kadar düşen ipotekli satışlar şubat ayında yeniden 15 bin adede yaklaştı. En dikkat çeken artış ise yaklaşık yüzde 28 ile ikinci el konutlarda yaşandı. Ocak ayında 44 bin olan ikinci el konut satışları şubatta 56 bin adedi geçti.

3 aylık ortalamalara göre düşüş sürüyor



Aylık bazda düşüş şubat ayında son bulmasına karşın 3 aylık ortalamalara bakıldığında düşüş trendi devam ediyor. Bir önceki 3 aylık dönemde ortalama 96 bin 350 olan konut satış rakamları şubat verisiyle birlikte yaklaşık 86 bin olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

İpotekli konut satışları yüzde 67 düştü

Türkiye genelinde Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 azalış göstererek 14 bin 669 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Bayburt ve Hakkari oldu. Ardahan ilinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Diğer satış türleri sonucunda 66 bin 553 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Şubat ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azalarak 66 bin 553 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 755 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,1 oldu. Ankara 6 bin 55 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 653 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 26 konut ile Bayburt oldu.

Şubat ayında 24 bin 737 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 azalarak 24 bin 737 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 716 konut satışı ile Ankara ve bin 335 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 56 bin 485 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 azalış göstererek 56 bin 485 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 11 bin 419 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7 oldu. Ankara 6 bin 41 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 324 konut satışı ile İzmir izledi.