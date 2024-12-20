Konut seçiminde internet faktörü büyüyor

Araştırmaya göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı konut seçiminde hızlı ve güvenilir interneti önemli bir kriter olarak görüyor. Katılımcıların konut seçiminde en önemli gördükleri faktörler arasında yeterli yaşam alanı, toplu taşıma imkanları ve uygun fiyatlı konut maliyetleri bulunuyor. Kadınlar için toplu taşıma bağlantıları daha öncelikli bir kriter olurken, genç katılımcılar uygun fiyatlı konutlara daha fazla değer veriyor.

Yüzde 45'i internet problemi olursa taşınabilir

Araştırmaya katılanların yüzde 70’ten fazlası, yaşam alanlarında önemli buldukları faktörlerin eksikliği durumunda taşınma fikrine sıcak bakıyor. Bununla birlikte, mevcut konutlarında hızlı ve güvenilir internet imkanına sahip olmadıklarında taşınmayı düşüneceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 45. Özellikle 25-34 yaş arası genç yetişkinler, hızlı ve güvenilir internet eksikliğini yaşam alanını değiştirmek için güçlü bir neden olarak görüyor.

Yüzde 30'u internet sorunu yaşıyor

Aynı araştırmaya göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 30’u mevcut internet bağlantılarında sıklıkla sorun yaşıyor. Bu sorunların en sık yaşandığı bölgeler arasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Marmara öne çıkıyor. İnternet bağlantısıyla ilgili her gün sıkıntı yaşayanların oranı ise yüzde 6.

Mevcut altyapı konusunda ise katılımcıların neredeyse yüzde 50’si fiber altyapının genişletilmesi gerektiğini düşünüyor. Mobil ve uydu internetin kırsal bölgelerde daha yaygın hale getirilmesi, kullanıcılar için önemli bir çözüm olarak görülüyor.

En çok bilgi edinme amacıyla kullanılıyor

Öte yandan katılımcılar, interneti en çok bilgi edinme ve öğrenme amacıyla kullandıklarını belirtirken, eğlence ve iş amaçlı kullanım da öne çıkan diğer alanlar arasında yer alıyor. Özellikle 45-55 yaş arası katılımcılar için internetin eğitim ve bilgi edinme rolü daha fazla öneme sahip. İnternetin kendileri için en önemli kullanım alanının bilgi edinme ve öğrenme olduğunu belirtenlerin tüm katılımcılar arasındaki oranı, yüzde 28.