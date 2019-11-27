Konut sektörü 2020 için iyimser
Gayrimenkul sektörü kamu bankaları aracılığıyla başlatılan düşük faizli konut kredileriyle birlikte satışlarını yukarı çekmeye başladı. 2020 yılında faizlerin etkisinin daha da belirleyici olacağı beklenirken, konut satış adetlerinin 1 milyon 300 bin adetleri aşması bekleniyor.
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