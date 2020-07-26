Konut sektörü enflasyonun üzerinde kazandırıyor

26 Temmuz 2020

Leyla İLHAN-İSTANBUL

Gayrimenkul sektöründe Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocak 2020’den itibaren enflasyonun üzerinde getiri sağlamaya başladı. Böylece fiyat endeksleri 29 aylık bir aradan sonra tekrar pozitif getiri sağlarken, Merkez Bankası verilerine göre sektörde mayıs ayında sağlanan reel getiri oranı yüzde 10.6 oldu. Bu artışta konut kredisi faiz oranlarında başlayan gerilemenin konut satışlarını olumlu yönde etmesi ve yeni konut arzının azalmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası verilerine göre ocak ayında konut fiyat endeksinde yüzde 12.4 nominal artış olurken, bu artış şubat ayında yüzde 13,94 oldu. Endeks martta yüzde 15 çıkarken, korana salgının kendisini en fazla hissettirdiği dönem olan Nisan 2020’de de yükseliş devam etti. Nisanda nominal artış yüzde 16,7'ya geldi. Reel artış ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oldu. 2020 yılı Mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23,1 artış kaydedilirken, reel olarak ise yüzde 10,6 oranında artış yaşandı.

En büyük artış İzmir’de

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 3,8, Ankara’da yüzde 7,0 ve İzmir’de yüzde 7,1 oranlarında artış gözlemlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 16,9, Ankara’da yüzde 24.0 ve İzmir’de ise yüzde 24,8 oranlarında artış gösterdi.

GYODER Başkanı: Artan satışlar ve yeni arzın azalması etkili oldu

Dünya Gazetesi’ne konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu fiyat endekslerini değerlendirdi. Kalyoncu, Ağustos 2019 itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında başlayan gerilemenin yılın ilk çeyreğinde devam etmesinin konut satışlarını olumlu yönde etkilerken, ocak ayı itibarıyla konut fiyatlarının reel getirisini de 29 aylık bir aradan sonra tekrar pozitife döndürdüğünü söyledi. Ayrıca konut kredisi faiz oranlarındaki gerilemeyle birlikte birikmiş talebin de etkisiyle talepte görülen artış ve yeni stok katılımının yavaşlamasıyla ilk çeyrek itibarıyla konut fiyatlarına olumlu yansıdığını aktaran Kalyoncu, konut fiyatlarındaki bu yükselişte kamu bankaları öncülüğünde faizlerde meydana gelen düşüşlerden de destek bulduğunu anlattı.

Oturum amaçlı konut geliştirilmeli

Yıllık yaklaşık 1 milyon 400 bin konutun el değiştirdiği, demografik nedenlerden dolayı 750 bin adet yeni konut ihtiyacının sürdüğü Türkiye’de konuta talep artarak devam edeceğini kaydeden Mehmet Kalyoncu, “Fakat sektörde konut tüketicisi analiz edildiğinde oturum amaçlı konut müşterisinin artık esas belirleyici tüketici kitlesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla projeler bundan sonra satış sıkıntısı yaşamak istemiyorsa daha çok yatırımcı odaklı değil oturum amaçlı müşteri kitlesine yönelik kurgulanmalı”uyarısında bulundu. Ancak bu yıla özel farklı bir durum sözkonusu olduğunu belirten Kalyoncu, “Yükselen inşaat maliyetlerinin birçok projeyi etkilemesine rağmen, firmaların uzun süredir fiyatları sabit tutmasından dolayı bu dönem konut alanlar kazançlı çıkacak. Yatırımcılar düşük faizli konut kredisini değerlendirecektir. Çünkü yeni başlayacak projelerde bu fiyatlarla satış yapmak mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu yıl satılan konutların yüzde 15-25 kadarının yatırımcılar tarafından alınacağını düşünüyorum” dedi.