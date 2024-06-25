Konut sektöründen yeni öneri: BES birikimi konuta teminat olsun

Türkiye gazetesinin haberine göre, konut kredisi ile ev almanın eskiye göre çok zor olduğunu söyleyen Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “BES hesabındaki birikimin devlet katkısı olan kısmı hariç bankadan kredi çekerken teminat olarak gösterilebiliyor. Bu şekilde özellikle teminat göstermekte zorlanan katılımcılara büyük fayda sağlanması planlanıyor. Aynı uygulama neden konut kredisi çekmek isteyen tüketicilere de uygulanmasın ki? BES hesabı olanlar konut kredisi çekerken de bu şekilde teminat gösterebilir” dedi.

“Tüketiciler belirlenen fiyatları yüksek buluyor”

Kredili satışlarda her ay gerilemenin olduğunu ifade eden Akçam şunları kaydetti: İnşaat maliyetlerindeki artışlar ve beraberinde zorlaşan kredi şartları; vatandaşın ev sahibi olmasını, firmaların da konut satışını büyük oranda etkiliyor. Satıcı firmalar sürekli artan maliyet oranlarından dolayı konut fiyatını belirlemede güçlük yaşarken, tüketiciler de belirlenen fiyatları yüksek buluyor. Yatırımdan ziyade ev sahibi olmak için konut almak isteyenleri ise yüksek faiz oranları engelliyor. Çünkü ortalama bir konutun fiyatı 3 milyon bandında seyrediyor. Faiz oranlarının da yüzde 4’ün üzerine çıktığını düşünecek olursak, 10 yıllık konut kredisi çekmek isteyen bir kişi çektiği kredinin neredeyse 5 katını geri ödemek durumunda kalıyor.

“İnşaat geçen yıla göre yavaşladı”

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 geriledi. Beklenti endeksi, yüzde 0,7, güven endeksi yüzde 1, faaliyet endeksi ise yüzde 1,2 düştü.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Nisanda eşik değerin altına düşen Faaliyet Endeksi mayısta yeniden pozitif tarafa geçmiştir. Eşik değerin üstünde konumlansa da Faaliyet Endeksi’nin geçen yıla kıyasla gerilemiş olması kritiktir. Beklenti ve Güven Endeksi’nin düşük kalması Faaliyet Endeksi’nin önümüzdeki dönemde artış trendine giremeyeceğine işaret etmektedir” dedi.

İnşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Işık, şunları kaydetti:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre, nisan ayındaki ipotekli konut satışlarındaki %67,5’lik azalma, mayıs ayında %64 olarak devam etmiştir. Her ne kadar kredi faizleri mayıs ayında gerilemiş olsa da %60’ın üzerinde devam eden bir kredi faiz haddi ile konut sektöründe hareketlilik beklenmemektedir. Ekonomi yönetimi tarafından enflasyon ile mücadele programının oldukça sıkı bir şekilde uygulanıyor olması, yılın geri kalan kısmında politika faizinde aşağı yönlü ciddi bir hareket beklentisini ortadan kaldırmaktadır. Son çeyrekteki muhtemel faiz indirimleri dahi sektörde beklenen hareketliliği getirmeyecektir."