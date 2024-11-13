Konut talebinde 'reel düşüş' patlaması! Uzmanlar nedenlerini anlattı

Türkiye genelinde konut satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükselirken, tüm zamanların en yüksek ekim ayı rakamı görüldü. Bundan önceki zirve, 2018 Ekim'de 146 bin 536 adet olarak gerçekleşmişti.

Ekimde dikkat çeken istatistiklerinden biri de kredili satışlarda görüldü. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278,2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olurken, artışa rağmen uzun dönem ortalamasının altında kaldı. Konut satışları ocak-ekim döneminde ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti. Öte yandan ekimde son 22 ayın en yüksek konut satış rakamına ulaşıldı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, "Ciddi talep patlamasının ardında, konut fiyatlarının 2024 başından beri reel olarak düşmesi yatıyor." dedi.

İnsanların konuttaki fırsatın farkında olduğunu ve birikimlerini konuta yönlendirmeye başladığını dile getiren Kumova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konut üreticilerinin yaptığı kampanyalar ve vadelendirme seçeneklerini değerlendirerek alım yapıyorlar. Ayrıca, konut yatırımcısı faizler her ne kadar yüksek olsa da konut fiyatlarının düşük olduğunu düşünerek kredi kullanıyor. Bunu bugün açıklanan rakamlarda açıkça görüyoruz. Ekimde ipotekli konut satışlarının yüzde 278,2 artması bunu gösteriyor. Bu artışta öncelikli olarak konutun diğer yatırım enstrümanlarına göre çok daha uygun bir fiyat ikliminde olması yatıyor."

'Rakamların düzelmesi bir sinyal'

Kumova, bu artışa rağmen ipotekli satışların toplamdan aldığı payın yüzde 12,8 ile hala düşük olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: "Sağlıklı bir piyasa ortamında ideal olan ipotekli satışların yüzde 50 seviyelerinin üzerinde olmasıdır. Bugün baktığımızda satışlarda vadelendirmeyi kampanyalarla üreticiler yapıyor. Bu da üretici üzerinde ciddi bir finans yükü oluşturuyor. Nitelik olarak rakamların artması olumlu olmakla birlikte nicelik olarak sağlıklı piyasa koşullarına dönülmesi ile ancak sürdürülebilir bir zemin oluşabilir. Fakat her şeyden önce rakamların düzelmesi bunun ilk sinyalidir. Rakamların düzeliyor olmasını daha sağlıklı bir piyasaya yönelik umut verici bir adım olarak değerlendiriyoruz."

Yüksek kiralar ev sahibi yaptı

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, diğer finansal enstrümanlarda cazibe görmeyen yatırımcının gayrimenkule yöneldiğini belirterek, konutta değer artışı beklentisinin yükselmeye başladığını söyledi.

Özcan, "İpotekli satışların da arttığını görüyoruz. Kiraların hızlı yükselmesi, 'Kira vereceğime, kredi çeker taksit öderim' mantığına yeniden dönülmesini sağladı. Diğer yandan kiralık daire sayısının azalması, konut arayışındakileri satın almaya yöneltiyor. Yıl sonunda 1,3-1,4 milyon aralığında bir satış adedine ulaşılabilir." diye konuştu.

'Faiz indirimiyle konutlar yükselişle geçecek'

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, ekimdeki rekorla yıl sonunda 1,3 milyon adet rakamının rahatlıkla aşılacağını belirterek, "Bildiğiniz üzere faiz indirimine dair beklentiler 2025 yılına kaldı ve insanlar artan kiralar karşısında kendilerini güvenceye alabilmek için yüksek faiz oranlarına rağmen ki faiz oranlarında bir miktar gerileme mevcut, güvenli liman gayrimenkule yöneldiler." açıklamasında bulundu.

Faiz indirimiyle herkesin konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini bildiğini dile getiren Şişik, bu durumun da artışta etkili olduğunu söyledi. Şişik, "Öte yandan inşaatların Anadolu'da ağırlık kazandığını ve kendi finansman ve satış modelini oluşturan firmaların da satışlarını başarılı yürüttüklerini belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Dört aydır yükselişte

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da ipotekli konut satışlarındaki rekor artışın son derece umut verici olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Konut satış rakamlarında rüzgarın tersine döndüğünü görüyoruz. Son 4 aydır konut satışları yükselişe geçti. Özellikle de kredili satışlardaki artış sevindirici. Kredi faizlerinin çok az miktar olsa da gerilemesi hemen piyasayı hareketlendirdi. Bu yılı da bu şekilde artan bir ivmeyle kapatacağız gibi görünüyor."