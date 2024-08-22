Konut yatırımcısı Kıbrıs’a akın etti: KKTC’de konut yatırımı patladı

Akdeniz’in üçüncü büyük adası Kıbrıs, son dönemde inşaat projeleri ve yatırımcı ilgisiyle dikkat çekiyor. Sıcak iklimi, 300 gün turizm potansiyeli, emlak fiyatlarının Avrupa’ya göre daha düşük olması ve poundla kira getirisiyle cezbeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yabancı konut alıcılarının akınına uğruyor. Ada’da yerli, yabancı yaklaşık 30’u büyük olmak üzere, irili ufaklı birçok müteahhidin 100’lerce daireyi aşan konut projeleri sürüyor.

Kuzey Kıbrıs’ta özellikle son 3 yıldır inşaat sektörünün bir hayli hız kazandığını söyleyen Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “2020 yılından beri artan bir talep söz konusu. Son 1-2 yıldır da Türk yatırımcıların talebi yüksek. Tabii bunda Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının da etkisi yüksek. Türkiye’de ev alamayacak duruma gelen yatırımcılar, KKTC’den çok daha uygun fiyatlara vadeli bir şekilde ev alabiliyorlar. Esasında Kuzey Kıbrıs’ta daha önceden de talepler vardı. Ancak son 2 yıldır özellikle Türk yatırımcısı ve müteahhitlerinin gözdesi haline gelmeye başladı. Türkiye’deki inşaat ve emlak sektörünün yavaşlaması, daralan piyasa ile birlikte müteahhitler ve yatırımcılar kendilerine yeni pazar arayışına girdiler ve Kuzey Kıbrıs hem yakın olması hem de bizim diğer vatanımız olması sebebiyle tercih edilmeye başlandı. Yine daire fiyatlarının Türkiye ve diğer ülkelere göre daha uygun olması da yine tercih sebebi oldu. Bununla birlikte 2021 yılında Forbes dergisi tarafından, sahil kenarı bölgeler arasında yatırım yapılabilirlik açısından 1. seçildi” diye konuştu.

KKTC’de amortisman süresi 10-12 yıl

Ada’da yıldızı parlayan İskele’nin yanı sıra, Girne, Gazimağusa, Esentepe ve Gaziveren yatırımcıların gözdesi. En fazla Rusya, İran ve Avrupa’dan talep geliyor. Bu ülkeleri daha sonra Türkler takip ediyor. Türkiye’de son 2 yıldır uygulanan kira sınırlamasından ve kiraların düşük kalmasından dolayı da, yatırımcıların Kıbrıs’ı tercih etmeye başladığına dikkat çeken Aycan Fenercioğlu, “Çünkü Türkiye’de amortisman süreleri 20 yılı bulurken, KKTC’de bu süre ortalama 10-12 yıl bandındadır. Kuzey Kıbrıs’ta birkaç nokta yatırım açısından dikkat çekiyor. Bu bölgeler özellikle İskele, Esentepe, Gaziveren, Güzelyurt gibi bölgeleri sıralayabiliriz. İskele 2021 yılından beri çok talep gören bir bölge olarak öne çıkmakta. Tabi şuan için o bölgede çok fazla inşaat ve stok bulunuyor. Her bölgenin farklı dinamikleri bulunuyor. Örneğin Esentepe daha çok villa ve yatay mimarinin olduğu bir bölge. Gaziveren sağlık turizminin gelişeceği bölge olarak dikkat çekmekte ve o bölgede ilerleyen dönemlerde hastane projeleri yapılacak. Bununla birlikte Güzelyurt bölgesinde ODTÜ’nün kampüsü var ve ciddi anlamda bir konut ihtiyacı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

KKTC’de yıllık kira getiri oranı yüzde 8

KKTC turizm ülkesi olduğu için uzun süreli kiralamadan ziyade kısa süreli veya dönemlik kiralamalar daha çok tercih edildiğini söyleyen, Fenercioğlu, “KKTC’de yıllık kira getirisi %8 olarak düşünülebilir. Tabi bu ortalama kira getirisi, %5 olan yerler olduğu gibi %10 kira getirisi olan yatırımlar da mevcut. Bu yüzden yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcılar, iyi araştırma yapması gerekiyor.

Türklerin KKTC’den konut alma hakkı 1’den 3’e çıktı

Konut ve arsa yatırımları daha yaygın olduğunu dile getiren, Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “KKTC’de yabancının mal alım hakkı 1 adetle sınırlıdır. Yani KKTC’li olmayan bir vatandaş sadece 1 adet konut alabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte KKTC’yi tanıyan ülke vatandaşlarına, yani Türk vatandaşları bu kapsamda bulunuyor, 3 adet taşınmaz edinebilir hale geldiler. Bu değişiklikle birlikte de KKTC’deki müteahhit firmalar da yönünü Türkiye’ye çevirdi. Konut yatırımlarının bir diğer avantajı ise vadeli satışlar. Yatırımcı düşük bir peşinat ödeyerek evi vadeli bir şekilde satın alabiliyor. KKTC vatandaşı olmayan kişiler ticari gayrimenkul alamıyor. Yasaya göre sadece konut ve arsa alabiliyorlar. Arsa yatırımında ise yabancıya 1 dönüm kısıtlaması var. Yani KKTC vatandaşı olmayan birisi arsa yatırımı yapmak isterse ne fazla 1 dönümlük yer alabiliyor. 21 Mayıs’tan önceki düzenlemede yabancı kişiler birleşerek hisseli arsa satın alabiliyordu ancak son düzenleme ile birlikte hisseli alımının da önüne geçildi. Yani 1 dönümün üzerinde bir arsa varsa, bu arsayı KKTC vatandaşı olmayanlar alamıyor. KKTC’de 1 dönüm 1.338 m2 olarak geçiyor. Türkiye’de ise 1 dönüm 1.000 m2 oluyor” dedi.

KKTC’de konuta kdv oranı yüzde 5

KKTC’de tapu harcının %12 oranında olduğunu söyleyen Aycan Fenercioğlu, konut alma sürecini şu sözlerle anlatıyor; “Türk vatandaşları 3 mülk alabiliyor demiştik. Bu 3 mülk için de, ilk tapuda %6, 2. Tapuda %9 ve 3. Tapuda %12 tapu harcı ödemektedir. Yani alacağı ilk 2 tapuda indirim söz konusudur. Türkiye’de bu oran %4 biliyorsunuz. Bu açıdan bakarsak KKTC’nin tapu harcı bizdekinden daha yüksek. Tabi konut fiyatları Türkiye’ye nazaran çok daha uygun olduğu için, tapu harç bedelleri nispeten düşük çıkıyor. Bunun dışında KDV oranı %5. Tabi burada da KKTC avantajlı duruma geçiyor. Çünkü Türkiye’de KDV oranı %10 ve %20 olarak uygulanıyor.”