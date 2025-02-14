Konutder Başkanı Kumova: Konut satışları 2025’e vites düşürerek girdi

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173 olsa da Aralık 2024’e göre yüzde 47,2 düştü.

Kumova şu bilgileri verdi:

"Konut fiyatlarındaki reel düşüşü 2024’ün son 6 ayında fırsata dönüştüren halkımız piyasayı hareketlendirdi ancak Ocak’ta bu 6 aylık artış trendi son buldu ve satışlar bir ayda yüzde 47,2 gerileyerek 212 bin 637 adetten 112 bin 173’e düştü. Her ne kadar 2025’e düşüş ile başlanmış olsa da 2024’ün ilk yarısındaki düşük performans göz önüne alındığında 2025’e daha iyi bir başlangıç yapıldığını düşünüyoruz. Ancak konut satışlarının ideal seviyelere gelebilmesi ve ihtiyacın karşılanması için gerekli adımlar atılmalı ve faizlerin yüzde 1’ler seviyelerine kadar gerilemesi sağlanmalı.

Ocak 2025’te 1. El konut satışları 32 bin 785 olarak gerçekleşirken adet olarak Aralık 2024’e göre yüzde 57,2 azalmış durumda. 2024’ün ocak ayına göre ise yüzde 29,8 arttı. Öte yandan 2. el konutlarda ise satışlar 79 bin 388 olarak gerçekleşirken adet olarak Aralık 2024’e göre yüzde 41,6 azalmış durumda. Ancak 2024’ün ocak ayına kıyasla yüzde 44,2’lik bir artış kaydedildi.

Türkiye genelinde kredili (ipotekli) satış adedi Aralık 2024’e göre yüzde 28,1 azaldı ve geçen senenin Ocak ayına göre yüzde 182,8’lik bir artış olsa da bir düşüş eğilimi var. Öte yandan toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. İdeal piyasa koşulları düşünüldüğünde kredili satış oranları düşük seyrine devam ediyor ve sağlıklı piyasa koşullarında kredili satış oranının yüzde 50’lere olması gerekiyor.

Yabancıya konut satışı geriliyor

Yabancıya konut satışında ise düşüş devam ediyor. Aralık 2024’e göre yüzde 36 azalan yabancıya konut satışı geçen seneye göre de yüzde 24,9 oranında geriledi.

Tüm bu rakamlara bakıldığında Ocak ayında Aralık’a göre bir düşüş gözlemlense de 2024’e göre sektör yeni yıla daha iyi bir başlangıç yapmış durumda. Faiz indirimlerinin hız kesmeden yüzde 1’lere kadar istikrarlı olarak düşürülmesi, merakla beklenen sosyal konut hamleleri gibi gelişmeler 2025’in kalanı için kritik öneme sahip."