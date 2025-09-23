KONUTDER: Faizler düşecek, kredili satışlar artacak

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile NielsenIQ Türkiye’nin ortaklaşa hazırladığı Konut Sektörü Beklenti Anketi'nin 2025 yılı ikinci sonuçları açıklandı.

Anketin en dikkat çekici bulgusu, sektör temsilcilerinin tamamının konut kredi faizlerinin düşeceğini öngörmesi oldu. Bu güçlü beklentiye paralel olarak kredili konut satışlarında artış bekleyenlerin oranı yüzde 76’ya çıktı. Üyelerin yüzde 68’i 1. el satışlarda artış, yüzde 72’si ise fiyatlarda yükseliş beklediğini bildirdi.

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, anket bulgularını değerlendirirken Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indiriminin piyasada güveni artırdığını vurgulayarak, “Faizlerdeki düşüş ve uygun kredi koşullarıyla konuta erişim güçlenecek” dedi.

KONUTDER tarafından yayınlanan Konut Sektörü Beklenti Anketi Raporu’nda markalı konut üreticilerinin beklenti ve öngörüleri şöyle sıralandı:

* KONUTDER üyelerinin yüzde 100’ü önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini öngörürken, bu beklenti kredili satışlara da yansıdı. Kredili satışların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 47,6’dan yüzde 76’ya çıktı.

* Üyelerin yüzde 68’i önümüzdeki 6 ayda 1. el satışların artacağını öngörüyor. Fiyatların yükseleceğini düşünenlerin oranı yüzde 72 olurken, aynı kalacağını bekleyenlerin oranı yüzde 28’de kaldı.

Maliyet baskısı sürüyor

* İşçilik maliyetlerinde artış bekleyenlerin oranı yüzde 88, malzeme maliyetlerinde artış öngörenlerin oranı ise yüzde 76 oldu. Üyelerin yüzde 80’i toplam maliyetlerin yükselmeye devam edeceğini belirtti.

* Üyelerin yüzde 68’i önümüzdeki 6 ayda yeni proje başlatacağını ifade ederken, yüzde 64’ü kentsel dönüşüm alanında üretimin artacağını düşünüyor.

Kiralar yükselmeye devam edecek

* Üyelerin yüzde 80’i kiralarda artış beklerken, yabancıya konut satışlarında ise durağan seyrin süreceği öngörüldü.