Konutlar değer kaybedince geri dönüş süresi de düştü! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'te konut satışlarının 2023'e göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 olduğunu duyurdu. Satışlar aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında artarak 212 bin 637 oldu.

Emlakjet, Türkiye genelindeki konut fiyatlarındaki değişimleri ve yatırım geri dönüş sürelerini içeren raporunu yayınladı.

İstanbul'da konut fiyatları ne kadar arttı?

Buna göre aralık ayında konut fiyatlarında en yüksek değişim, yüzde 7'lik artışla İstanbul'da yaşandı. Manisa ve Balıkesir ise sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3 oranında arttı. İzmir'de ise artış, yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Aydın'daki satılık konut fiyatları, yüzde 5 oranında azaldı. Kiralık konut fiyatları artışı oranlarında, İzmir yüzde 5'le ilk sırada yer alırken, İstanbul ve Manisa yüzde 3 ile onu takip etti. Aydın ve Konya'da ise yüzde 3'lük düşüşler yaşandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konutların geri dönüş süresi

Emlakjet'in Geri Dönüş Endeksi (GDE) verilerine göre, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde yatırımın geri dönüş sürelerinde kısalma yaşandı.

Ankara'da geri dönüş süresi 12 yıla düşerek, büyükşehirler arasında en kısa süreyi gösterdi. İzmir ve İstanbul'da ise geri dönüş süreleri 16 yıla geriledi. Bu alanda, 2023'ün aynı dönemine oranla, Ankara'da yüzde 14, İzmir'de yüzde 11 ve İstanbul'da yüzde 6 oranında düşüş kaydedildi.