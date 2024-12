Konutta 40 ay sıfır faizle ‘Ev’lendiren kampanyalar

Takip Et

Hamide HANGÜL

Enflasyonist ortamda yükselen fiyatlar ve yüksek kredi maliyet­leri karşısında zor bir yıl ge­çiren gayrimenkul sektörü, yıl sonunda satışları canlan­dırmak için kampanyalı satı­şı hızlandırdı. Kamu ve bazı özel bankaların yüzde 3’ün al­tına çektiği konut kredisi faiz indirim rüzgarını da arkasına alan markalı konut geliştirici­leri, ayrıca firma bünyesinde senetli satış ve anlaşmalı ban­kalardan düşük faizli konut kredisi seçeneklerini de tü­keticilere sundu.

Firmaların yıl sonu kampanyaları arasın­da, bankalarla anlaşmalı 60 ay yüzde 1,49 faiz oranı, 3 ay tak­sit erteleme, yüzde 15 peşin, 40 aya kadar sıfır faizli sabit taksit seçenekleri öne çıkıyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gös­terdiği kampanyalarla sektör, yılı 1,2-1,3 milyon adet satış­la kapatmayı hedefliyor. İşte markalı konut geliştiricileri­nin yıl sonu kampanyaları…

Babacan Central’de yüzde 30 peşin

Babacan Yapı’nın, Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği yeni yatırımı Babacan Central’da, yıl sonuna özel, 0 faiz sistemiyle hayata geçirdiği, 40 ay taksit ve yüzde 30 peşinat imkanı sundu. Babacan Central, 56 adet yeni nesil ticari ünitenin yanı sıra 747 konut ve ofisten oluşurken, daireler 1+1’den 4+1’e kadar değişiyor. Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Önceliğimiz hem ulaşılabilir hem de kendi değerini artıracak bir işe imza atarken, konut ve ofis yatırımı yapmak isteyenlere avantajlı ödeme planları çıkardık” dedi.

DAP'tan peşin fiyatına 24 ay sıfır faiz

Emlak Konut güvencesi ve DAP Gayrimenkul Geliştirme tarafından hayata geçen Yeni Levent projesinde ilk etap teslimleri başlarken, ikinci etapta yıl sonu kampanyası sunuldu. Satışı devam eden Yeni Levent Modern’de, firma bünyesinde yüzde 25’i peşin olmak üzere, peşin fiyatına vade farksız 24 ay vadeli sabit taksit seçeneği sundu.

Ayrıca, Yeni Levent’ten ev almak isteyenler için de 120 aya varan vadelerle banka kredisinden yararlanma imkânı söz konusu. Projede; 53 bin metrekarelik konut ve 12 bin metrekarelik okul alanı bulunuyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Nitelikli konuta olan talep önümüzdeki dönemde artarak devam edecek” dedi.

Fiyatları sabitledi

RAMS Türkiye, RAMS City Haliç projesinde yeni evini 1.5 milyon TL’ye şimdi ayıranlara, peşinatını ve taksitlerini Mart 2025’te ödemeye başlama imkanı sundu. Kampanya, sıfır faiz ve 30 ay vade avantajı da sağlıyor. Kampanya ile şirket bünyesinde sunulan ödeme planıyla 2024 fiyatları sabitlenmiş oluyor. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, “Kısa süre içinde 10 binin üzerinde bilgi talebi aldık ve satışlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

Üç ay taksit erteleme

AS Yapı, Basın Ekspres Yolu’nda hayata geçirdiği AS Concept projesi için yıl sonu kampanyası başlattı. “Şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla” sloganıyla duyurulan kampanyada, 950.000 TL peşinat ve 95.000 TL aylık taksit ve 3 ay sonra ödeme seçenekleri sunuyor. Kampanya için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş durumda. AS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, “Talebe yanıt vermek için hazırladığımız kampanyayla, neredeyse kira öder gibi sahip olunabilecek ve Mart 2025’ te ödemeye başlama seçenekleri sunuyoruz” dedi.

Peşinde yüzde 15 indirim

Dosso Dossi Holding, Halkalı’daki konut projesinde kampanya başlattı. Bu kapsamda Dosso Dossi Residence Halkalı’da, hemen tapu teslimiyle, 60 ay yüzde 1,49 faiz oranı, yüzde 15 peşin indirim imkanı sunuluyor.

Daireler 5 milyon TL’den başlıyor

Albayrak Beton, ‘Moonpark Koru’ ve ‘Teraphill 15’ projelerinde, yüzde 50 peşin, kalanı yüzde 2,50 vade oranı ve 36 ay taksitle ödeme kampanyası başlattı. Projede daire fiyatları 5 milyon TL’den başlarken, Teraphill 15 Şile’de 56 daire, kentsel dönüşüm projesi olan Moonpark Koru ise 118 daireden oluşuyor. Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, “Projelerimizde 2024 yılı fiyatlarıyla ev sahibi olma kampanyası başlattık” dedi.

Projelerde 48 ay yüzde 1.99 vade

Tahincioğlu, İstanbul, Ankara ve Bodrum’da yer alan projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere, hiç peşinat ödemeden 24 ay 0 faiz, isteyen tüketicilere de 48 ay 1.99 vadeli kampanya başlattı. Söz konusu kampanya, satışları süren İstanbul’da Nidapark Ataşehir, Nidapark Çengelköy’ün yanı sıra, Ankara’da Nidapark Çankaya, Bodrum’da Nidapark Gündoğan projelerinde devam ediyor. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Konut yatırımcısı doğru zamanda harekete geçerse büyük fırsatlar elde edecektir” değerlendirmesi yaptı.

Sinpaş YTS'den 7 milyon TL’ye kadar konut finansmanı

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (SİNPAŞ YTS), konut, araç ve çatılı iş yeri taleplerine faizsiz finansman desteği başlattı. Bu kapsamda SİNPAŞ YTS, 7 milyon TL’ye kadar konut, 2.8 milyon TL’ye kadar araç finansmanı sağlarken, yıl sonu için nisan ayı teslimatlı kampanya başlattı. Hizmet bedelinde 6 taksitte ödeme imkanı sunuldu.

İlk evini alacaklara yüzde 2,21 faiz oranı

Boss4 İnşaat, Zeytinburnu’nda Alya Konutları Merkezefendi ve Beylikdüzü’nde Alya Konutları 4 Mevsim projelerinde yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, ilk evini alacaklara anlaşmalı bankalar üzerinden yüzde 2,21 faiz oranı ile 120 ay taksit imkanı sunuluyor. Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “İlk evini alacaklara fırsat sunmak istedik” dedi.

VSancaktepe Merkez’de 60 ay % 1,55 faiz

Vakıf GYO, İstanbul Anadolu Yakası’nda yükselen VSancaktepe Merkez’de, 60 ay vade, yüzde 1,55’den başlayan kredi oranları ve kişiye özel ödeme planlarıyla yıl sonu kampanyası gerçekleştiriyor. Projede, 1+1’den 4+1’e kadar değişen daire tipleri bulunuyor.