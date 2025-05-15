“Konutta beklentiler yaz ortası pozitife döner”

Hamide HANGÜL

Hak sahiplerine de 3 bin 265 konut teslimi yapıldı. Sur Grup Yönetim Kurulu Baş­kanı Z. Altan Elmas, “Sur Yapı Antalya’nın, Avrupa ve Türki­ye’nin en büyük kentsel dönü­şüm projelerinden biri olarak hayata geçtiğini söyledi.

Katlamalı maliyet

Elmas, “Aynı zamanda, Tür­kiye’de özel sektör eliyle ger­çekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olma özel­liğini taşıyor. Tam 1,3 milyon metrekarelik bir alanda, şehir konseptiyle tasarlandı. Park­ları, bahçeleri, restoran ve ka­feleriyle; 156 bin metrekarelik şehir parkıyla, her detayı titiz­likle düşünülmüş ve özenle uy­gulanmış, 25 bin kişinin yaşa­dığı bir şehir kurduk.”

İstanbul ve Antalya’da son 6 yılda 15 bin konutu teslim et­tiklerini söyleyen Elmas, TO­Kİ ve Emlak Konut’un ardın­dan en çok konut üreten özel sektör firmalarından bir ol­duklarını

Yine pandemi dönemiyle dünyada enflasyon yaşandığı­nı da anımsatan Elmas, “Do­lar enflasyonu yaşandı, emtia fiyatları bütün dünyada dolar bazında 2’ye katladı. Bugün ya­şadığımız enflasyonun yarısı dünyadan bize gelen enflas­yon bunu bilmek lazım. Kat­lamalı maliyet artışlarına ma­ruz kaldık. Öyle yüzde 10’lar, yüzde 20’ler, yüzde 100’ler de­ğil, katlamalı maliyet artışları. Mesela düşünün 3 sene önce bir metreküp betonu alırken, geçen yıl 2 bin 500 liradan bir metreküp beton döktük. Yani 10 katlık bir artış söz konusu” diye konuştu.

“Sektörün önü açık sabırlı olmayılıyız”

Altan Elmas, inşaat sektörü­nün faizlerden çok etkilendi­ğini vurguladı. Elmas, politika faizinin yüzde 49, mevduat fa­izlerinin yüzde 50’lerde, kre­di faizlerinin de biraz üzerinde olduğunu bu ortamda yatırım yapmanın da kolay olmadığı­nı kaydederek, şunlarısöyledi: “Temmuzdan itibaren faizle­rin tekrar geri dönmeye başla­yacağını düşünüyorum. Çün­kü, döviz talebini kesmek için faiz artışı oldu, enflasyon için. Onun da geçici olduğunu dü­şünüyorum. Yaz ortasından itibaren beklentilerin poziti­fe döneceğini düşünüyorum. 2025’de tam olmasa da bir ya­rım gaz tablo görüyorum, an­cak 2026’dan ümitliyiz. Hem enflasyon, hem faizler daha makul seviyeye geleceğini dü­şünüyorum.”

Yüksek faize rağmen konut fiyatlarında son 4 aydır reel­de artış yaşandığına da işaret eden Elmas, “Sektörün önü açık, hiçbir zaman negatif bakmadık. Biraz sabırlı olma­lıyız. Çünkü konut talebi çok yüksek. Z, Y, X kuşağının da bir numaralı talebi konut” diye konuştu.

Atıklar yeniden dönüştürülüyor

Proje alanlarındaki her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor. Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere muhafaza altına alındı.