“Konutta beklentiler yaz ortası pozitife döner”
Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya’da yaşam başladı. Yapımına 2018 yılında başlanan ve 1,3 milyon metrekarelik alanda yükselen projede 2020 yılından itibaren başlayan teslimlerle birlikte toplam 7 bin 500 konut teslim edildi.
Hamide HANGÜL
Hak sahiplerine de 3 bin 265 konut teslimi yapıldı. Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sur Yapı Antalya’nın, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak hayata geçtiğini söyledi.
Katlamalı maliyet
Elmas, “Aynı zamanda, Türkiye’de özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tam 1,3 milyon metrekarelik bir alanda, şehir konseptiyle tasarlandı. Parkları, bahçeleri, restoran ve kafeleriyle; 156 bin metrekarelik şehir parkıyla, her detayı titizlikle düşünülmüş ve özenle uygulanmış, 25 bin kişinin yaşadığı bir şehir kurduk.”
İstanbul ve Antalya’da son 6 yılda 15 bin konutu teslim ettiklerini söyleyen Elmas, TOKİ ve Emlak Konut’un ardından en çok konut üreten özel sektör firmalarından bir olduklarını
Yine pandemi dönemiyle dünyada enflasyon yaşandığını da anımsatan Elmas, “Dolar enflasyonu yaşandı, emtia fiyatları bütün dünyada dolar bazında 2’ye katladı. Bugün yaşadığımız enflasyonun yarısı dünyadan bize gelen enflasyon bunu bilmek lazım. Katlamalı maliyet artışlarına maruz kaldık. Öyle yüzde 10’lar, yüzde 20’ler, yüzde 100’ler değil, katlamalı maliyet artışları. Mesela düşünün 3 sene önce bir metreküp betonu alırken, geçen yıl 2 bin 500 liradan bir metreküp beton döktük. Yani 10 katlık bir artış söz konusu” diye konuştu.
“Sektörün önü açık sabırlı olmayılıyız”
Altan Elmas, inşaat sektörünün faizlerden çok etkilendiğini vurguladı. Elmas, politika faizinin yüzde 49, mevduat faizlerinin yüzde 50’lerde, kredi faizlerinin de biraz üzerinde olduğunu bu ortamda yatırım yapmanın da kolay olmadığını kaydederek, şunlarısöyledi: “Temmuzdan itibaren faizlerin tekrar geri dönmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü, döviz talebini kesmek için faiz artışı oldu, enflasyon için. Onun da geçici olduğunu düşünüyorum. Yaz ortasından itibaren beklentilerin pozitife döneceğini düşünüyorum. 2025’de tam olmasa da bir yarım gaz tablo görüyorum, ancak 2026’dan ümitliyiz. Hem enflasyon, hem faizler daha makul seviyeye geleceğini düşünüyorum.”
Yüksek faize rağmen konut fiyatlarında son 4 aydır reelde artış yaşandığına da işaret eden Elmas, “Sektörün önü açık, hiçbir zaman negatif bakmadık. Biraz sabırlı olmalıyız. Çünkü konut talebi çok yüksek. Z, Y, X kuşağının da bir numaralı talebi konut” diye konuştu.
Atıklar yeniden dönüştürülüyor
Proje alanlarındaki her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor. Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere muhafaza altına alındı.