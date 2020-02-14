Konutta 'ertelenen talep' etkisi sona erdi

14 Şubat 2020

DÜNYA ONLINE

Türkiye genelinde ocak ayında 113 bin 615 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı 2019'un Aralık ayına göre yüzde 43,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 55,8 arttı.

2019'un son çeyreğinden itibaren düşüşe geçen kredi faizlerinin etkisiyle konut satışları geçtiğimiz aralık ayında 202 bin adetle zirve yapmıştı. Yüksek seyreden konut faizleri sebebiyle ertelenen konut talebi satışa dönmüş ve rekor satış rakamlarını da beraberinde getirmişti. Aralık ayında, özellikle ikinci el konut satışları 126 bin adetle dikkat çekmişti.

İpotekli satışlar son 5 ayın en düşüğünde

Bugün açıklanan 113 bin 615 adetlik ocak ayı konut satış rakamı ise talebin normal seviyelere gerilediğine işaret ediyor. Kredili konut satışlarını gösteren ipotekli satış rakamları 42 bin 237 ile son 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ay 126 bin adet olan ikinci el konut satışları ise 77 bin 500'e geriledi.

Sıfır konut satışları ise, bir önceki aya göre 75 binden 36 bine düştü. Aylık bazda düşüş yaşansa da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1'lik artış emlak sektörünü az da olsa sevindirdi. Sıfır satışların toplam konut satışları içinde payı ise yüzde 31,7.





İstanbul'da 12 bin konut satıldı

Konut satışlarında İstanbul 21 bin 251 konutla ilk sırada (yüzde 18,7) yer aldı. İstanbul'u 11 bin 989 konut satışıyla (yüzde 11,6) Ankara, 7 bin 212 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Hakkari, 11 konutla Ardahan ve 38 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli satışların oranı yüzde 37,2

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 615 konut ve yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı. ipotekli konut satışının en az olduğu iller ise 2'şer konut ile Hakkari ve Ardahan oldu.

Diğer konut satışları ocakta, yıllık bazda yüzde 7,5 artarak 71 bin 378 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 13 bin 636 konut satışı ve yüzde 19,1 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,2 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 759 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 198 konut satışıyla Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari oldu.

Yabancılara 3 bin 907 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Bu alanda ilk sırada 1875 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 762 ile Antalya, 235 ile Ankara, 163 ile Bursa ve 128 ile Yalova izledi.

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739, İran vatandaşları 678, Rusya vatandaşları 254, Afganistan vatandaşları 204, Yemen vatandaşları 142 konut edindi.