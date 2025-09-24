Konutta faizler düştükçe kredili satışlar artacak

Faiz oranları düştükçe ko­nutta hareketlenmenin başlaması bekleniyor. Kre­dili konut satışlarında artış bek­leyenlerin oranı yüzde 76 sevi­yesine çıkarken, birinci el konut satışlarında da yükseliş olacağı tahmin ediliyor. Konut Geliştiri­cileri ve Yatırımcıları Derneği – KONUTDER’in NielsenIQ Türki­ye ile birlikte yaptığı 25 CEO'nun katıldığı Konut Sektörü Beklen­ti Anketi’nin 2025 yılı ikinci an­ket sonuçlarına göre, faiz indi­rimleriyle piyasaların yönünün yeniden belirleneceğine dikkat çekildi.

KONUTDER Başkanı Zi­ya Yılmaz, “Merkez Bankası’nın açıkladığı 250 baz puanlık faiz in­dirimi, uzun süredir yüksek seyre­den faizlerde düşüşün başladığı­nı gösteriyor ve konut piyasasın­da güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım olmuş­tur. Bu gelişmenin kalıcı olabil­mesi için faizlerin düzenli bir şe­kilde ve hızla makul seviyelere in­mesi büyük önem taşımaktadır. Anketimizde üyelerimizin tama­mı önümüzdeki dönemde faizle­rin düşeceğini öngörüyordu; bu da sektörün nabzıyla alınan kararla­rın örtüştüğünü gösteriyor” dedi.

İlk 8 ayda ipotekli satışlar yüzde 31

Sektör rakamlarına bakıldığın­da 2016–2020 döneminde kredili satışların ilk 8 aylık ortalaması­nın yüzde 31 seviyesinde olduğu­nu ifade eden Ziya Yılmaz, “Son 5 yılda bu oranın yüzde 17’lere ka­dar gerilediğini ve benzer şekilde birinci el satışların payı da yüzde 45’ten yüzde 30’a düştüğünü gö­rüyoruz. Kredi oranlarının düş­mesi ve BDDK’nın kredi kısıtla­rının kalkması ile kredili konut satışları ve birinci el satışlar da artacaktır” açıklamasında bulun­du.

“Önümüzdeki süreçte, enf­lasyondaki düşüş eğilimi ve Or­ta Vadeli Program’daki hedefler doğrultusunda faiz indirimleri­nin devam etmesi, konuta erişi­mi kolaylaştırarak kredili satışla­ra da ivme kazandıracaktır” diyen Yılmaz, “Anketimizin en çarpıcı bulgularından birisi de üyeleri­mizin bu yöndeki güçlü beklenti­si olmuştur. Buna paralel olarak, markalı konut üreticilerinin eri­şilebilir projelere odaklanabil­mesi için arsa maliyetlerinin de gerilemesi gerekmektedir. Kamu eliyle üretilecek uygun maliyetli arsalar ve krediye erişimi destek­leyici adımların atılması halinde, daha dengeli ve sürdürülebilir bir konut piyasası oluşacaktır.”

Fiyatların aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 28

KONUTDER tarafından ya­yınlanan Konut Sektörü Beklenti Anketi Raporu’nda markalı konut üreticilerinin beklenti ve öngörü­leri şöyle sıralanıyor: “Faizlerdeki düşüş beklentisi, kredili satışla­ra doğrudan yansıyor. Kredili sa­tışların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 47,6’dan yüzde 76’ya çıktı. Böylece 2025’in kalan bö­lümünde kredili satışların piya­sayı hareketlendirmesi bekleni­yor. Fiyatların artmaya devam edeceğine yönelik beklenti sürü­yor. Konut fiyatlarının artacağı­nı düşünenlerin oranı yüzde 72 seviyesindeyken fiyatların ay­nı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 28 olduğu görülüyor. Üye­lerin yüzde 80’i önümüzdeki 6 ay­da toplam maliyetlerin artacağını öngörüyor.”

‘İlk el konut satışlarında ciddi bir hareket yok’

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), ‘Hazır Beton Endeksi’ 2025 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. Temmuz ayında yılın en yüksek seviyesini gören faaliyet endeksi ağustosta bu pozisyonunu koruyamamış ve eşik değerin altına indi. Ağustos ayında inşaat faaliyetlerinin hem geçen yıla kıyasla hem de bir önceki aya göre düşüş göstermiş olması önemli bir sonuç olduğu kaydedildi. Beklenti endeksi temmuz ayındaki pozitif değerinden sonra düşüş göstererek negatif tarafta geçti. Güven endeksi ise temmuz ayındaki değerine yakın bir noktada, yine eşik değerin altında kaldı.

Son olarak birleşik ‘Hazır Beton Endeksi’, diğer endekslerdeki azalışa paralel olarak düşüş kaydetmiş ve uzun zamandan sonra temmuz ayında üzerine çıktığı eşiğin yeniden altına geriledi. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Temmuz ayında yılın en yüksek seviyesini gören Faaliyet Endeksi ağustosta bu pozisyonunu koruyamamış ve eşik değerin altına inmiştir. 2025 yılı ağustos ayında inşaat faaliyetlerinin hem geçen yıla kıyasla hem de bir önceki aya göre düşüş göstermiş olması önemli bir sonuçtur. İlk el konut satışlarında ciddi bir hareketlilik söz konusu değildir” dedi.