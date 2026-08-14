Konutta hızlı düşüşe ‘tasarruf finansman’ bariyeri

Hamide HANGÜL

Pahalanan kredi maliyetleri de konut satışlarını yansıyor. Bu yıl temmuzda konut satışları yüzde 17, ilk yedi ayda ise yüzde 5,5 geriledi. Bu yıl konut satışları en düşük satışı, dokuz günlük Kurban Bayramı’nın olduğu mayıs ayında 93 bin 333 adetle görmüştü. Verilere göre, temmuzda yükselen tek kalem olan ipotekli satışlar, tasarruf finansman etkisiyle yüzde 23,7 büyüme gösterdi. Uzmanlar, “Tasarruf finansmanı, konut satışlarının daha fazla düşmesini önlüyor” değerlendirmesi yaptı.

İlk ve ikinci elde de düşüş var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529'a geriledi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 20,8 azalışla 81 bin 74 oldu. Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 17 düşüşle 123 bin 603 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el olanların payı yüzde 65,6 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 23 bin 888 olarak hesaplandı. Diğer konut satışları ise temmuzda yıllık bazda yüzde 23,1 azalışla 99 bin 715 olarak gerçekleşti.

Tek büyüyen ipotekli satışlar

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3, diğer satışların payı yüzde 80,7 oldu. İpotekli konut satışı, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 30,9 artarak 166 bin 682'ye çıktı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 0,8 azalarak 264 bin 16 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 7,5 azalışla 559 bin 103'e geriledi.

Yabancılara 2 bin 120 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu. Temmuzda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 394 ile Rusya, 189 ile İran, 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Faizlerin yüksek olması piyasayı etkiliyor

Konut satışlarını değerlendiren Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve İstanbul Gayrimenkul Değerleme Kurucu Ortak Ahmet Büyükduman, faizlerin yüksek olmasının gayrimenkul piyasasını olumsuz etkilediğini belirtti. Büyükduman, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sadece konut satışları değil arsa, arazi satışları da ciddi ölçüde geriledi. İpoteklerdeki artışın kaynağı ise tasarruf finansman şirketleri.

Tasarruf finansman şirketleri, konut satışlarının daha fazla düşmesine mani oluyor. Oradaki talep hızlanarak artacaktır. Bu yıl ağustos ayında da satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15-17 daha düşük olabilir. Aylık konut satışlarını 120-125 bin aralığında tahmin ediyoruz.”

Fiyatlar düşse de artıya dönmedi

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Hakan Şişik, şu değerlendirmelerde bulundu: “Enflasyon rakamlarına göre konut fiyatları düşük ancak buna rağmen satışlar artıya dönmüş değil. Piyasanın sıkışması ve alım gücünün artarak düşmesi konut satışlarında gerilemeyi getirdi. Enflasyon düşmeden, konut kredi faizleri düşmeden konut satışlarının hızlanması şu aşamada zorlaşıyor.”

Sıfır iş yeri satışı yüzde 16,4 arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artarak 5 bin 777, ikinci el iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 12,2 azalarak 10 bin 956 oldu. Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 4,1 düşüşle 16 bin 733 olarak hesaplandı. Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,6 artarak 695 olurken, diğer iş yeri satışları yüzde 5,7 azalışla 16 bin 38 olarak kayıtlara geçti.