Konutta İstanbul fiyatla, başkent kazançla önde

Konut değerleme platformu Endeksa’nın Eylül 2025 verilerine göre, en yüksek kira bedelleri İstanbul’da olsa da, en yüksek kira getirisi Ankara’da gerçekleşti.

Başkentte ortalama kiralık konut fiyatı 28 bin 218 TL olurken, yıllık getiri oranı yüzde 9,33 seviyesinde ölçüldü.

Şanlıurfa ikinci, Tekirdağ üçüncü sırada

Ankara’yı yüzde 8,59 getiriyle Şanlıurfa, yüzde 8,22 ile Tekirdağ, yüzde 7,81 ile Eskişehir ve yüzde 7,65 ile Van izledi.

Kira getirisi en yüksek 10 şehir arasında Kahramanmaraş, Denizli, Malatya, İstanbul ve Manisa da yer aldı.