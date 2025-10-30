Konutta İstanbul fiyatla, başkent kazançla önde
Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 150 bin 657 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yılın dokuz ayında toplam konut satışı 1 milyon 128 bin 727’ye ulaştı. Satışlarda İstanbul 24 bin 119 adetle ilk sırada yer alırken, onu Ankara 13 bin 417 ve İzmir 8 bin 544 satışla izledi.
Konut değerleme platformu Endeksa’nın Eylül 2025 verilerine göre, en yüksek kira bedelleri İstanbul’da olsa da, en yüksek kira getirisi Ankara’da gerçekleşti.
Başkentte ortalama kiralık konut fiyatı 28 bin 218 TL olurken, yıllık getiri oranı yüzde 9,33 seviyesinde ölçüldü.
Şanlıurfa ikinci, Tekirdağ üçüncü sırada
Ankara’yı yüzde 8,59 getiriyle Şanlıurfa, yüzde 8,22 ile Tekirdağ, yüzde 7,81 ile Eskişehir ve yüzde 7,65 ile Van izledi.
Kira getirisi en yüksek 10 şehir arasında Kahramanmaraş, Denizli, Malatya, İstanbul ve Manisa da yer aldı.