Konutta pazar canlandı projeler raftan iniyor

19 Haziran 2020

Leyla İLHAN/İSTANBUL

Normalleşme ile birlikte yasakların kaldırıldığı 1 Haziran tarihinde, kamu bankaları tarafından başlatılan 0.64 faiz oranı, 1 yıl sonra ödemeli destek kampanyası, gayrimenkul sektörünü yeniden eski canlı günlerine götürdü. Emlak Konut’unda kampanyaya yüzde 5 peşinat ve 2 yıl ertelemeli taksit ödemeleri ile dahil olması ise satış oranlarını daha da yükseltti. Satış ofisleri ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun talebiyle karşılaşırken, sektör temsilcilerine göre gayrimenkul sektörü 4 yıl önceki parlak günlerine döndü. Artan satışlarla birlikte sektörün, 1 ayda yapacağı satışlarla geçen 4 aylık kayıplarını telafi etmesi beklenirken, bazı firmalar satışın bu hızla devam etmesi halinde ellerindeki stokların tükeneceğini açıkladı.

Oturum amaçlı ev alan kitleye ek olarak bu sefer yatırımcı kitleyi de satış ofislerine çeken kampanya, firmalara yeni projelere başlamak için cesaret verdi. Haziran ayındaki satış ivmesinin sürmesi halinde birçok firma ruhsatını hazırlayıp beklettiği projelere başlama kararı alacağını açıklarken, yıl sonu büyüme rakamlarını ise pozitif şekilde revize etti.

Mesa, 16 günde 287 milyon liralık ciro elde etti

Özellikle lüks segmente yönelik villa projeler üreten Mesa’da satışlar hız kazandı. Mesa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erhan Boysan, Ankara’da bulunan Park Mozaik projesinde satışların yoğunlaştığını belirterek, “Pandemi de villa satışlarımız 10 kat arttı. Şimdi kampanya ile birlikte geçen 16 günlük süreçte ise 108 konut satarak 287 milyon TL ciro yaptık” bilgisini paylaştı.

Babacan Holding, normalleşmeyle birlikte 30 konut sattı

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Haziran ayında açıklanan kredi destek paketi ve normalleşme ile birlikte şimdiye kadar kampanya dahilinde 30 konut satışımız oldu ve yaklaşık 20 milyon TL ciro elde ettik. Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde yıl sonu ciro hedefimiz ise 180 milyon TL’ye çıkacak” dedi. Babacan Holding olarak yeni projelere başlamak için hazırlık yaptıklarını da söyleyen Babacan, “Emlak Konut için sunulan 2 yıl ödemesiz kampanya ayrıcalığı, biz özel sektör oyuncuları için de geçerli olabilseydi cirolarımız da ikiye katlanırdı” dedi.

Sinpaş, yeni projeleri gündeme aldı

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, normalleşmeyle eş zamanlı olarak gelen faiz indirimiyle birlikte sektöre adeta bir sihirli değnek değmiş gibi satışların bir anda arttığını kaydetti. Kampanya ile birlikte 30 bin kişinin çağrı merkezi ya da telefon üzerinden kendilerine ulaştığını aktaran Gacemer “3 bin kişi de satış ofislerimize geldi. Sinpaş GYO böylece konut stoklarının büyük bölümünü eritti. Firma olarak bizde bu durumun verdiği cesaretle yeni projeleri gündemimize aldık” dedi.

Teknik Yapı, 4 projede 100 daire sattı

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım kampanyada, başta Evora İzmir olmak üzere Evora Denizli, Uplife Kadıköy ve Deluxia Residence projelerinde yaklaşık 100 adet konut sattıklarını söyledi. Kampanyanın devam etmesi durumunda projelerinin en az yüzde 50’sini satmayı öngördüklerini söyleyen Durbakayım, “Önceliğimiz mevcut projelerimizi bitirmek. Durgunluk ve pandemi öncesinde ertelediğimiz projeleri tekrar masa üzerine serdik. Ayrıca iki kentte karma proje üzerinde çalışıyoruz” dedi

İnvest'ten 16 günde 115 milyon liralık satış

Kampanyaya satışta olan 3 projeleriyle dahil olduklarını aktaran İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, “Bu 2 haftada projelerimizde toplam 38 daire satışı oldu. Ayrıca opsiyon yapılan dairelerimiz de mevcut. 16 günde kampanya kaynaklı yaklaşık 115 milyon TL satış gerçekleştirdik” dedi. Kampanyanın kendilerine ve sektöre büyük moral verdiğini aktaran Uçar, kampanyanın etkisini devam edeceğini düşünerek yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.

Nef, ciro hedefini yukarı yönlü revize edecek

Başlatılan kampanyanın sektöre adeta nefes verdiğini kaydeden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “16 günde 254 milyon TL’lik satış rakamına ulaştık. Bu sürede 202 ünitenin satışını gerçekleştirdik” dedi. Bu yıl yola 1 milyar TL’lik bir ciro beklentisiyle çıktıklarını kaydeden Timur, “Bugün geldiğimiz noktada bu hedefimizi yukarı yönlü revize edeceğiz” şeklinde konuştu.

2'nci Lens Yaşam projesi başlayacak

Kampanya sürecindeki 16 günde Lens Modern Ataşehir projelerinde 20 adet daire sattıklarını söyleyen Lens Yaşam Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, “Bu satışlardan 8 milyon TL ciro elde ettiklerini söyledi. Bu şekilde ciro hedeflerini yükselttiklerini aktaran Kutlu, kampanyanın kendilerine yeni projelere başlamak için cesaret verdiğini aktardı. Kutlu, “Faizlerin bu seviyede devam etmesi halinde, beklettiğimiz Kurtköy’deki ikinci Lens Yaşam projemize başlayacağız” bilgisini paylaştı.

“Oturumcuların yoğun talebi var”



12’si İstanbul birisi Antalya’da olmak üzere 13 projede bitmiş ve devam eden konut sattıklarını söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Hepsinde umduğumuzdan daha iyi satıyoruz. Özellikle uygun fiyatlı olan 1.5 milyon TL ve altı projelerimizde çok hızlı satış yapıyoruz. Mesela Antalya projemizde o ilk yaptığımız lansman sonrasındaki dönem gibi satışlar oluyor. İstanbul da çok iyi. Bu kentte kampanyanın yanı sıra yüzde 20 indirim yapınca ciddi anlamda satışlarımız arttı. Eğer bu kampanya 2 ay daha devam ederse biz bütün stoklarımızı satarız” yorumunu yaptı. Aynı zamanda KONUTDER Başkanı olan Altan Elmas, özellikle konuta ihtiyaç duyan oturumcu kesimin yoğun alım yaptığını bununla birlikte yatırım amaçlı alımların da yapıldığını söyledi.



“Kampanya, % 50’si tamamlanan projeleri de kapsamalı”



Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, kampanya ile birlikte satışlarında hareketlilik yaşamaya başladıklarını belirterek, “Özellikle 1 milyon TL ile 750 bin TL arasında konutlarımızın olduğu Kağıthane’de bulunan Seba Suit projemizde satışlar oldu. Kampanya ile bu projemizde 12 ile 15 arasında konut satışı yaptık” dedi. Keçeli, şirketlerinin bu yıl içinde Sarıyer Maden, Emirgan, Bulgurlu ve İstinye’de olmak üzere bu yıl 4 yeni projeye de başladıklarını kaydetti. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkan Vekili de olan Engin Keçeli, düşük kredili kampanyanın çok faydalı olduğunu ancak inşaatı yüzde 70-80 oranında tamamlanmış projelerin kampanyadan faydalandığını söyledi. Keçeli, “İnşaatı yüzde 50 seviyesine gelmiş projeler de dahil edilmeli” dedi.