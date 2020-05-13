Konutta talep banliyöye kaydı

13 Mayıs 2020

Leyla İLHAN

İSTANBUL - COVID-19 salgını İstanbul’da villa ve bahçeli yapılara olan talebi arttırınca, bu özelliklere sahip bölgelere olan ilgi de yükseliyor. Kent içinde villa projelerine sahip Ulus, Etiler, Bebek ve Çengelköy gibi semtler ön plana çıkarken, merkeze nispeten uzak kırsal bölgeler de gözde oldu. Geniş arazi arzının yanı sıra fiyatların daha uygun olması bu bölgelere yönelik aramaları 3 kata yakın artırdı. Taleple birlikte Uskumruköy’de fiyatlar yüzde 22, Zekeriyaköy’de yüzde 20, Kilyos’ta yüzde 15 ve Şile‘de de yüzde 17’ye varan oranda artış yaşadı.

“Bahçeli evler fiyatını koruyacak"

Eva Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı , pandemi sürecinde İstanbul ve Türkiye genelinde fiyat düşüşü beklediğini anlatarak, “Zekeriyaköy, Çekmeköy, Bahçeşehir’in bahçeli kısımlarında fiyatın kendisini korumasını bekliyorum. Diğer yerler olan Beyoğlu, Şişli ve Kadıköy'de ise düşmesini bekliyorum” dedi.

“Kiralık talebi satılıktan yüksek”

TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ Özel Projeler Departmanı Kıdemli Değerleme Uzmanı Duygu Yılmaz, bu dönemde açık hava ile temas gibi ihtiyaçların ön plana çıktığını ve bahçeli konutlara olan talebin arttığını belirtti. Bu amaçla şehir dışı projelerin yoğunlaştığı bölgeler olan Göktürk, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Sarıyer ile Beykoz, Şile hattını oluşturan, kentin kuzey kesiminde kalan bölgelere talep olduğunu söyleyen Yılmaz, “Son dönemde bahçeli olan konut arayışı artmakla birlikte, satışları bu belirsizlik ortamında seyrek gerçekleşti” dedi. Bahçeli konutlarda ise kiralama işlemlerinin daha fazla arttığını ileten Yılmaz, “Talep edilen kira fiyatlarındaki artış oranına bakıldığında Avrupa Yakası’nda yüzde 35'e yakın, Anadolu Yakası’nda ise yaklaşık yüzde 25 artış yaşandı” ifadesini kullandı.

“Satılık %7, kiralık %5 arttı"

Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, salgında insanların konut arayış, teraslı bahçeli ve balkonlu binalara kaydığını belirterek, bu nedenle bu tarz yapıların yoğun olduğu Uskumruköy, Zekeriyaköy, Kemerburgaz, Göktürk gibi bölgelerde çok fazla talep artış yaşandığını söyledi.

Bu bölgelerde olan arama taleplerinde 3 kat artış gördüklerini ileten Yılmaz, “İstanbul genelinde COVID-19 salgını sonrası ortalama metrekare satış fiyatlarında yüzde 7, kiralama fiyatlarında ise yüzde 5 civarında artış oldu” bilgisini verdi.

Lüks Emlak Danışmanı Evrim Başaran Kırmızıtaş da talebin arttığı bir diğer ev tipinin ise havuzlu villalar olduğunu söyledi.