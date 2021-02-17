Konutta yükselen fiyatlar kalıcı oldu

Geçen yıl ucuz kredinin etkisiyle Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 30’dan fazla artarken, bazı bölgelerde artış yüzde 40’ları aştı. Sektör temsilcileri, mevcutfiyatların kalıcı olduğuna dikkat çekerek, yeni inşaat projelerinin azalması nedeniyle bu yıl da yüzde 20’nin üzerinde artış beklediklerini söylüyor.

Eski konutlarda fiyat artışı beklenmiyor

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, 2020 yılının haziran ayında gayrimenkul sektörüne verilen ucuz kredilerin konutta fiyatları aşırı yükselttiğini ve sektörde ‘balon’, ‘köpük’ olarak nitelendirilen fiyatlandırmaların yaşandığını belirtti. Kredi faizlerinin yükselmesine rağmen ev sahiplerinin artışlarda geri adım atmadığına değinen Aşa, söz konusu fiyatların kalıcı olduğuna dikkat çekti. İnşaat sektöründe maliyet artışları nedeniyle birçok projenin rafa kaldırıldığını ve bunun da ev fiyatlarındaki artışa yansıyacağını öngördüklerini ifade eden Aşa, “Yeni projeler yapılmadığı için, konuttaki artış bu sene devam edecek. Deprem tehlikesinden dolayı eski konutların fiyatlarında çok fazla yükselme olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Kampanyada harcandı, küçük bütçeler kaldı

Kampanya döneminde birçok kişinin birikimini kullandığını aktaran Nizamettin Aşa, “Mecidiyeköy’de 500 bin TL ile 600 bin TL arasında 2 ile 3 odalı evler var. Ancak bu evler satılamıyor. Beşiktaş’ta 4-5 yıl önce 600 bin TL’ye ev bulunamazken, şu anda bu fiyata satılık çok sayıda ev var. Çünkü insanlar son birikimini kampanya döneminde kullandı. Oldukça yoğun satışlar oldu. Şu anda ise birikimi 400 ile 500 bin lira civarında olan bir alıcı kitlesi mevcut” diye konuştu.

Coldwell Banker Türkiye: Satışlar ikinci ele kaydı

2018’de yaşanan Rahip Andrew Craig Brunson krizinden 2020’nin Haziran ayına kadar konut fiyatlarının neredeyse hiç artmadığını belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş ise, “Hazirandan itibaren konuta olan aşırı taleple birlikte 2018’de 800 bin TL’ye alınabilen bir daire 2020’nin haziran ayında da 1 milyon 200 bine alınabilir hale geldi. Enflasyonun ve dolar artışının olduğu dönemde gayrimenkul fiyatları olması gereken yere gelerek kendi değerini buldu” yorumunu yaptı. Taş, sıfır konutta yeni binaların sınırlı olduğunu, işin tamamen ikinci ele döndüğünü de söyledi.

Gaboras: İstanbul’un 6 ilçesinde yükseliş sürecek

Gayrimenkul alımlarında, tüketicinin hem finansal hem de psikolojik anlamda en çok etkilendiği ve dikkat ettiği hususların başında konut kredisi faiz oranlarının geldiğini belirten Gaboras sözcüsü Orhan Vatandaş, “2020 yılıda faiz oranlarının aylık ortalama 0.75 oranlarına gerilemesi ile birlikte fiyatlarda ortalama yüzde 30 seviyesinde artış gözlemlendi” diye konuştu. Bu yıl özellikle konut fiyatlarının tüketicinin alım gücüne paralel bir dengeye gelmesini beklediklerini söyleyen Vatandaş şöyle konuştu: “İstanbul’un ilçelerini değerlendirdiğimizde, yatırımların ve taleplerin görece fazla olduğu Avcılar, Esenyurt, Silivri, Büyükçekmece, Şile ve Arnavutköy ilçelerinde fiyatların bu yıl da yüzde 20 artması öngörülüyor.”

Sahil bölgelerinde artışlar devam edecek

Pandeminin etkisiyle sahil bölgelerine gitmek isteyenlerin sayısında çok fazla artış yaşandığını aktaran Gökhan Taş, “Salgından dolayı yazlık bölgelerde kışın da yaşanmaya başlandı. 60 yaş üstü yazlığı olan artık İstanbul’a dönmüyor. Anne, babayı ziyaret edenler de almak istiyor. Dolayısıyla yazlık bölgelerde satılık yer yok. Eskiden yazlığını 350 bine satıp sonrasında 100 bin lira koyup geri alabiliyordu. Şimdi 300 bin liralık yazlık 700 bin, 500 bin liralık yazlık 800 bin TL oldu” diye konuştu.

Bazı bölgelerde satılık konut bulunamıyor

Satıcıların fiyatları indirmediğini, alıcıların ise yeri gelince bu fiyattan alım yaptığını söyleyen Gökhan Taş, “850 bin TL’lik bir daire 1 milyon 200 oldu. Bu daire 1 milyon 150 bin TL olduğunda satılıyor. Ancak il bazında bazı bölgelerde çok fazla dengesizlik yaşanıyor. Kadıköy Bağdat Caddesi bölgesinde satılık daire bulunamazken, Beylikdüzü, Maltepe, Esenyurt bölgelerinde ise fiyatlar 1 milyon 100 bine düştüğünde satılıyor” dedi.