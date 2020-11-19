Konuttan 15 yılda 52 milyar dolar geldi

Yabancıların gayrimenkul alımları 2006’dan bu yana 50 milyar doları geçerek, 51 milyar 601 milyon dolar düzeyine ulaştı. Bu yönüyle daha çok şirket satın almalarının ağırlıkta olduğu doğrudan yatırımlardaki azalma eğilimine rağmen, yabancıların gayrimenkul satın alımları cari açığın finansmanında da önemli bir yer tutmaya başladı. Ödemeler dengesi istatistiklerine göre 2006-2012 döneminde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’den gayrimenkul alımları küresel kriz yılı olan 2009 hariç 3 milyar dolara yakın seyretti. 2013’ten bu yana ise 4 milyar dolarlı seviyeleri gördü. Türkiye’de 2012 yılında karşılıklılık ilkesi olarak bilinen, gayrimenkul almak isteyen kişinin ülkesinin de Türk vatandaşlarına gayrimenkul satışına izin veriyor olması şartı kaldırılmıştı. Son yılların en yüksek yabancı gayrimenkul alımı TL’nin de değer kaybetmesinin etkisiyle 2018 yılında 5.9 milyar dolarla görüldü. Bu arada, yabancıların gayrimenkul alımlarının kolaylaştırılmasına yönelik yeni adımlar atılacağı açıklanmıştı. Yabancıların fiili olarak Türkiye’ye gelmeden gayrimenkul alımı yapabilmelerine yönelik düzenleme ve altyapı hazırlandığı vurgulandı.

Bu yıl 2,9 milyar dolarlık satış

Türkiye’de Ocak-Eylül döneminde yabancılar 2.9 milyar dolarlık gayrimenkul alımı yaptılar. Ödemeler dengesi istatistiklerine göre Eylül 2020 itibariyle yıllıklandırılmış gayrimenkul alımları 4.7 milyar dolar ile bir önceki yılın üzerinde bulunuyor.

Gayrimenkul satışı cari açığın finansmanında önemli bir kalem haline geldi

2018’de 5 milyar 915 dolarla en yüksek seviyesini gören yabancıların gayrimenkul alımları, cari açığın önemli bir finansman kalemi olmaya başladı. 2016’da 26 milyar 849 milyon dolar olan cari açığın yüzde 14.5’ine karşılık gelen yabancıların gayrimenkul alımı, 2017’deki 40 milyar 584 milyon dolarlık cari açığın yüzde 11.4’ü seviyesinde gerçekleşti. 2018’de ise yabancılar 20 milyar 745 milyon dolarlık cari açığın yüzde 28.5’i kadar gayrimenkul alımı yaptılar. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise cari açık 27 milyar 973 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu dönemde yabancıların gayrimenkul alımı bunun yüzde 10.36’sı kadar gerçekleşti.