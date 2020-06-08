Kooperatif modeliyle yüzde 40 ucuza konut üretiyor

08 Haziran 2020

Leyla İLHAN

S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi, konut sektöründe 1980’lere kadar yoğun şekilde kullanılan kooperatif sistemini yeniden hayata geçirdi. Normal bir müteahhitlik şirketine göre yüzde 40 daha ucuza konut üretebilen kooperatif, bu amaçla havalimanına yakın bir bölge olan Arnavutköy bölgesini seçti. Kooperatif burada içinde toplam 300 konut olan iki projenin yapımını sürdürüyor. ilk projesinin inşaatını yüzde 50 seviyesine getiren kooperatif, projeyi bu yıl içinde teslim etmeyi planlıyor. S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, aile olarak uzun yıllardan bu yana hep inşaat sektöründe yer aldıklarını belirterek, kendisinin de THY’de çalışırken 2016 yılın da kooperatifi kurarak bu alana girdiğini söyledi. Sektörde 4. yılına giren Hava Kent Kooperatifi’nin ortak sayısının 550’ye çıkarken, elindeki şantiye sayısının ise 2’ye çıktığını anlatan Çavuş, ellerindeki projelerden 4 blokta 144 adet konutu barındıran Hava Kent Taşoluk projelerinin kaba inşaatını bitirdiklerini söyledi.

İki projenin yatırım değeri 60 milyon lira

30 milyon TL yatırımla yapılacak Hava Kent Taşoluk projesini kasım -aralık gibi teslim etmeyi planladıklarını aktaran Çavuş, bu projede daha çok 1+1 ve 2+1 dairelere yer verdiklerini kaydetti. Çavuş, ikinci projeleri olan 135 konutluk Hava Kent Haraççı projelerinin de 30 milyon TL’ye Arnavutköy’de hayata geçirildiğini söyledi. Bu projenin ise daha çok aileye yönelik olduğunu kaydeden Çavuş, bu nedenle 1+1 daireye yer vermediklerini söyledi.

300 bin liralık ev 180 bine geliyor

Kooperatiflerin gelir vergisi ödemediğini bunun da kendilerine yüzde 20 gibi bir fiyat avantajı sağladığını anlatan Çavuş, “Müteahhit kendi sermayesiyle iş yaptığı karını yüksek tutmaya çalışır. Yüzde 10 faiz varken, yüzde 15 karın altına parasını bağlamaz. Kooperatif sermayesini kendi yarattığı için kar amacı gütmüyor. Dolayısıyla yüzde 40 gibi bir avantajımız oluyor. Bu nedenle kapalı otoparklı, havuzlu bir sitede 60 metrekare bir daireyi 180 bin TL’ye üretebiliyoruz. Aynı yerde benzer daireler ise 280 bin-300 bin TL’ye satılıyor” dedi.

Projenin tamamına kredi çıkartacak

Kooperatifçilik sisteminde 2+1 dairenin yaklaşık maliyet bedelinin 180- 190 bin TL olduğunu alıcıların ise 50 bin ile 60 TL arasında giriş bedeli ödeyerek üye olduğunu anlatan Çavuş, “Üyelerimiz 36 ay vade boyunca da 1500 TL ile 2 bin TL arasında taksit ödüyor. 36 ay sonunda ise inşaat yüzde 70 seviyesine getirip konut kredisi çıkaracak duruma getiriyoruz“ dedi. Bundan sonraki süreçte ise iki bankayla anlaşıp projenin tamamına kredi çıkarma yoluna gitmeyi planladıklarını aktaran Erkut Çavuş, “Böylece banka bize hak ediş usulüne göre ödeme yapacak” dedi. Çavuş, bu şekilde konut üretimini hızlandırmayı planladıklarını söyledi. Havalimanına ve deniz kenarında arazi yatırımlarının olduğunu ayrıca gelecek yıl da Sarıyer ya da Arnavutköy’de iki katlı müstakil proje geliştirme hedefleri olduğunu açıklayan Erkut Çavuş, “Arazi yatırımları dahil edildiğinde 200 milyon liralık bir yatırımımız var ” diye konuştu.

Araziler değerleme raporu ile satılmalı

Arazi fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yapan Erkut Çavuş, arazi fiyatlarının şişirildiğini 50 bin TL denilen bir arazinin bankada değerleme fiyatının 10 bin TL çıkabildiğini aktararak “Bu da arazi yatırımlarının önünü tıkıyor” dedi. Sektörün reelize edilmesi için değerleme raporları üzerinden satışların yapılması gerektiğini kaydeden Çavuş, “80 milyon liralık bir arazi satışa çıkarılıyor borçsuzluk raporu var mı? ekspertiz raporun var mı? bunları vermeden sadece diğeri sattı üzerinden satış yapılmaya çalışılıyor” diye konuştu.

