Kredi faizinde ibre yukarı döndü
Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükselmesi, Hürmüz’ün kapanmasıyla tırmanan petrol fiyatları, yeni enflasyon şoku endişesi, faiz beklentilerini de değiştirdi. Küresel merkez bankalarının artırıma gideceği beklentileri güçlenirken, yurt içinde konut kredisi faiz oranları 14 hafta sonra yıllık yüzde 34,63’den yüzde 38,93’e, ihtiyaç yüzde 56,79’dan yüzde 63,36’ya çıktı. Mevduat bankalarında aylık yüzde 2,49’a kadar gerileyen konut kredisi faizleri en düşük yüzde 2,69’a taşındı.
Hamide HANGÜL
ABD-İran arasında tansiyonun yeniden yükselmesi, Hürmüz’ün kapanmasıyla tırmanan petrol fiyatları ve maliyet kaynaklı yeni bir enflasyon şoku endişesi, faizin rotasını yeniden şekillendiriyor. Küresel merkez bankaları, faiz artırım seçeneğini yeniden masaya koyarken, yurt içinde ise konut kredisi faizlerinde ibre yukarı döndü. Bu yıl 6 Mart haftasında yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 34,17’ye kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları, 29 mayıs haftasında yüzde 38,93’ çıktı. Böylelikle üç ayda yükselişe geçti.
Ateşkesteki kırılganlık tetikliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan belirlemelere göre, ABD-İran savaşının patlak verdiği 28 Şubat’tan bir gün önceki, 27 Şubat haftasında yıllık ağırlıklı ortalama konut kredileri faizi yüzde 34,63, taşıtta yüzde 39,12, ihtiyaçta yüzde 56,79, KMH dahil ihtiyaçta yüzde 60,50, ticari krediler yüzde 49 seviyesindeydi. Orta Doğu’da 8 Nisan’da başlayan geçici ateşkesteki kırılganlık bazı haftalarda dalgalı bir seyir getirse de yukarı yönlü ivme sürdü. Böylelikle 29 Mayıs haftasında ihtiyaç kredisinde aylık faiz oranı yüzde 63,36, KMH dahil yüzde 62,80, taşıtta yüzde 35,45, konutta yüzde 38,93, ticaride yüzde 53,23’e taşındığı gözlendi.
Konut, en düşük unvanını taşıta kaptırdı
Söz konusu kalemlerde konut kredisi, geldiği yüzde 38,93’lük oranla en düşük unvanını, yüzde 35,45’de kalan taşıt kredisine kaptırdı. Son bir haftalık hareketlere bakıldığında ise gerileyen tek kalem ticari oldu. Buna göre, bir önceki hafta 50,81 seviyesinde olan ve 22 Mayıs haftasında 54,09’a çıkan TL ticari kredi faiz oranının, 29 Mayıs haftasında 0,86 puan düşüşle 53,23’e gerilediği belirlendi.
Bankalarda en düşük 2,49’dan 2,69’a geldi
Mevduat bankalarında aylık en düşük yüzde 2,49’a kadar gerilen TL konut kredisi faiz oranlarında, son haftalardaki yükseliş etkisini gösterdi. 29 Mayıs haftasında en düşük yüzde 2,69’a geldi. Böylelikle mevduat bankalarındaki konut kredisi faiz oranları yüzde 2,49-4,25 bandandın, yüzde 2,69-4,75 seviyesine çıktı. Böylelikle aylık en düşük yüzde 2,69’luk oranla bankadan 1 milyon TL, 120 ay vadeli kredi çekildiğinde, aylık taksitler 28 bin 60 liraya, vade sonunda toplam geri ödeme 3,3 milyon liraya geliyor. Söz konusu tutar yüzde 2,49’dan hesaplandığında, aylık taksitler 26 bin 273 liraya, vade sonunda toplam geri ödeme 3,18 milyon liraya geliyordu.
Küresel piyasalar ‘artışı’ fiyatlıyor
Küresel merkez bankalarının, yüksek enflasyon riskine karşı faiz indirim öngörüleri yeniden sorgulanıyor. Bu kapsamda, üç büyük merkez bankasından beklentiler şu şekilde:
-Hürmüz’ün kapanmasıyla Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 3’ün üzerine tırmanırken, piyasalar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımına gideceğini, politika faizini yüzde 2’den yüzde 2,25’e yükseltebileceğini öngörüyor.
-ABD Merkez Bankası (Fed) ise faizleri yüzde 3,5 - 3,75 bandında sabit tutsa da piyasalar, enerji fiyatlarındaki yükselişin ve enflasyon baskılarının artmaya devam etmesi halinde Fed’in bir sonraki hamlesinin indirim değil, faiz artışı olacağını fiyatlıyor.
-Japonya Merkez Bankası (BoJ), fiyatlardaki yukarı yönlü risklerin ağır basması halinde faiz artış sinyali verdi. Boj Başkanı Kazuo Ueda, ekonomideki gelişmelere ve enflasyona yanıt olarak faiz oranlarını artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 2024 Aralık’tan itibaren kademeli faiz indirimine giderken, son toplantısında faizi yüzde 37’de sabit tuttu.
Merkez’den enflasyon vurgusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde, enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiğine vurgu yaptı. Kurul, son faiz toplantısına yönelik açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti: “Gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.”