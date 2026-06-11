Kredi faizinde ibre yukarı döndü

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Hamide HANGÜL

ABD-İran arasında tan­siyonun yeniden yük­selmesi, Hürmüz’ün kapanmasıyla tırmanan pet­rol fiyatları ve maliyet kay­naklı yeni bir enflasyon şoku endişesi, faizin rotasını ye­niden şekillendiriyor. Küre­sel merkez bankaları, faiz ar­tırım seçeneğini yeniden ma­saya koyarken, yurt içinde ise konut kredisi faizlerinde ib­re yukarı döndü. Bu yıl 6 Mart haftasında yıllık ağırlıklı or­talama yüzde 34,17’ye kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları, 29 mayıs haftasında yüzde 38,93’ çıktı. Böylelikle üç ayda yükselişe geçti.

Ateşkesteki kırılganlık tetikliyor

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası (TCMB) verile­rinden yapılan belirlemele­re göre, ABD-İran savaşının patlak verdiği 28 Şubat’tan bir gün önceki, 27 Şubat haftasın­da yıllık ağırlıklı ortalama ko­nut kredileri faizi yüzde 34,63, taşıtta yüzde 39,12, ihtiyaçta yüzde 56,79, KMH dahil ihti­yaçta yüzde 60,50, ticari kre­diler yüzde 49 seviyesindeydi. Orta Doğu’da 8 Nisan’da baş­layan geçici ateşkesteki kırıl­ganlık bazı haftalarda dalga­lı bir seyir getirse de yukarı yönlü ivme sürdü. Böylelik­le 29 Mayıs haftasında ihti­yaç kredisinde aylık faiz oranı yüzde 63,36, KMH dahil yüz­de 62,80, taşıtta yüzde 35,45, konutta yüzde 38,93, ticaride yüzde 53,23’e taşındığı göz­lendi.

Konut, en düşük unvanını taşıta kaptırdı

Söz konusu kalemlerde konut kredisi, geldiği yüz­de 38,93’lük oranla en düşük unvanını, yüzde 35,45’de ka­lan taşıt kredisine kaptırdı. Son bir haftalık hareketlere bakıldığında ise gerileyen tek kalem ticari oldu. Buna göre, bir önceki hafta 50,81 seviye­sinde olan ve 22 Mayıs hafta­sında 54,09’a çıkan TL ticari kredi faiz oranının, 29 Mayıs haftasında 0,86 puan düşüş­le 53,23’e gerilediği belirlendi.

Bankalarda en düşük 2,49’dan 2,69’a geldi

Mevduat bankalarında ay­lık en düşük yüzde 2,49’a ka­dar gerilen TL konut kredisi faiz oranlarında, son hafta­lardaki yükseliş etkisini gös­terdi. 29 Mayıs haftasında en düşük yüzde 2,69’a geldi. Böy­lelikle mevduat bankaların­daki konut kredisi faiz oranla­rı yüzde 2,49-4,25 bandandın, yüzde 2,69-4,75 seviyesine çıktı. Böylelikle aylık en dü­şük yüzde 2,69’luk oranla ban­kadan 1 milyon TL, 120 ay va­deli kredi çekildiğinde, aylık taksitler 28 bin 60 liraya, vade sonunda toplam geri ödeme 3,3 milyon liraya geliyor. Söz konusu tutar yüzde 2,49’dan hesaplandığında, aylık taksit­ler 26 bin 273 liraya, vade so­nunda toplam geri ödeme 3,18 milyon liraya geliyordu.

Küresel piyasalar ‘artışı’ fiyatlıyor

Küresel merkez bankalarının, yüksek enflasyon riskine karşı faiz indirim öngörüleri yeniden sorgulanıyor. Bu kapsamda, üç büyük merkez bankasından beklentiler şu şekilde:

-Hürmüz’ün kapanmasıyla Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 3’ün üzerine tırmanırken, piyasalar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımına gideceğini, politika faizini yüzde 2’den yüzde 2,25’e yükseltebileceğini öngörüyor.

-ABD Merkez Bankası (Fed) ise faizleri yüzde 3,5 - 3,75 bandında sabit tutsa da piyasalar, enerji fiyatlarındaki yükselişin ve enflasyon baskılarının artmaya devam etmesi halinde Fed’in bir sonraki hamlesinin indirim değil, faiz artışı olacağını fiyatlıyor.

-Japonya Merkez Bankası (BoJ), fiyatlardaki yukarı yönlü risklerin ağır basması halinde faiz artış sinyali verdi. Boj Başkanı Kazuo Ueda, ekonomideki gelişmelere ve enflasyona yanıt olarak faiz oranlarını artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 2024 Aralık’tan itibaren kademeli faiz indirimine giderken, son toplantısında faizi yüzde 37’de sabit tuttu.

Merkez’den enflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde, enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiğine vurgu yaptı. Kurul, son faiz toplantısına yönelik açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti: “Gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.”