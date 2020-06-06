Kredili konut satışlarına talep üç günde %515 arttı

06 Haziran 2020

Gayrimenkul sektörünü canlandırmak üzere başlatılan kampanyanın sektöre can suyu getirdiğine dikkat çeken ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, oluşturulan kredi paketlerinin ev almayı düşünenlere de büyük bir fırsat sağladığını söyledi. “Böylece uzun zamandır ertelenen konut alım ihtiyacı yeniden canlandı” diyen İdikut, “Geçtiğimiz hafta günlük ortalama talep sayımız 20 civarındayken hafta başından itibaren yaklaşık yüzde 515 artarak 100’ün üzerine çıktı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaş telefonlara sarıldı. Geçen haftaya kadar günde 8-10 portföy sunumu yapılırken 3 gündür günde 50’nin üzerinde portföye servis sağlıyoruz” dedi.

Satış fiyatlarının belirlenmesinde standartlar getirilmeli

Kredilerin düşmesinin aynı hızda satış fiyatlarını da yukarı yönlü etkilediğini belirten İdikut, 4 yıldır durağan olan satış fiyatları taleplerin artması ve kredilerin düşmesi ile artış göstermeye başladığını söyledi. Birçok mülk sahibinin kredi faizlerindeki bu düşüşü fırsat görerek fiyatları 1 günde yüzde 30 arttırma talebinde bulunduğunu ifade eden İdikut, “Fiyatlarda yeniden balon etkisi yaratmamak için biz gayrimenkul danışmanları olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak sektörün geçtiğimiz yıllardaki gibi yeniden bir dar boğaza girmemesi için satış fiyatlarının belirlenmesinde standartlar getirilmeli. Sektörü hareketlendirmek için yapılan bu kampanyaya art niyet ile yaklaşanlara müdahalede bulunulmalı. Serbest piyasa ekonomisi olabiliriz ama bir gayrimenkulün fiyatı ekspertiz değerinin en fazla yüzde 20 altı ve yüzde 20 üzeri oranında değişiklik gösterir. Bu denetim mekanizması sağlanabilirse alıcılar da gönül rahatlığı ile yatırım yapar, satıcılar da gönül rahatlığı ile doğru fiyatı sağladığına inanmış olur. Sektörün canlanması ve bu talebin realize olmasını istiyorsak fiyatları kontrol altında tutmamız şart” dedi

Kampanya ile gelen taleplerin yüzde 60’ı yatırım amaçlı oldu

Covid 19 öncesi ve Covid döneminde gelen taleplerin yüzde 90’ı oturum amaçlı olduğunu belirten Emel Akbaş İdikut, “Bahsi geçen kredi kampanyası ile gelen taleplerin ise yaklaşık yüzde 60’ı yatırım amaçlı oldu. Yine kampanya öncesinde gelen taleplerin yüzde 80’i hemen teslim 2. el konutlara yönelik iken, son 3 gündür gelen taleplerin yüzde 75’i yeni projelere ilgi duyuyor” açıklamasını yaptı.

İkinci yarı tüm yılı kurtarabilir

Sektöre adeta ilaç gibi gelen bu kredi kampanyasının, döviz ve altın yatırımında uygulanan vergiler ile birlikte gayrimenkulü tekrar yatırımcının radarına soktuğunu aktaran Emel Akbaş İdikut şöyle dedi: “Eğer yeni normalleşme sürecini sağlıkla atlatabilir ve ikinci bir Covid 19 krizi yaşanmazsa gayrimenkul sektörü yılın ikinci yarısında tüm yılı kurtarabilir.”