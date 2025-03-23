'Krediyle ev almayı düşünüyorum' diyenlerin sayısı arttı

Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, konut alıcılarının daire tercihlerinin, özellikle salgın süreci sonrası ve buna bağlı gerçekleşen yaşam stili değişimleriyle farklı bir yöne evrildiğini ifade etti.

Kıyaslama değerleri arasında, metrekare alanına ayrılan önemin giderek arttığını kaydeden İdikat, "Hibrit ve uzaktan çalışma sistemlerinin devam etmesiyle gündelik hayatta talep edilen belli başlı alanlardan birisi çalışma odası veya çok amaçlı kullanılabilen alanlar oldu. Bu noktada 2+1 ve 3+1 daireler, satın alımı tercih edilen en popüler alternatifler." dedi.

'Tercihler yeşiş alanlara göre şekillendi'

İdikat, değişimlerle kullanıcıların konum tercihlerinin sosyal donatı alanlarına, konfor durumuna ve yeşil alanlara göre şekillenmeye başladığını belirterek, salgın sonrası dönemde daha doğal ve sakin olan alanlara yönelmeyle şehir merkezlerine yakın fakat daha huzurlu yerleşim yerlerinin alıcılar için ilgi çekici hale geldiğini söyledi.

Konut alıcılarının finansman tercihlerinin, bankacılık sektöründeki gelişmelerle sürekli değiştiğine dikkati çeken İdikat, son zamanlarda, banka kredilerinin hala en çok öne çıkan finansman yöntemi olmaya devam ettiğini fakat faiz oranlarının geçmiş yıllara nazaran yüksek oluşunun tüketicileri daha esnek ödeme seçenekleri aramaya zorladığını dile getirdi.

Krediyle ev alma isteği arttı

İdikat, düzenledikleri anket sonuçlarına göre, konut alımına yönelik kullanıcı eğilimlerinde göze çarpan değişimler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekim 2024'e kıyasla kredi kullanarak ev sahibi olma isteği 3 puan artarak yüzde 33'ten yüzde 36'ya yükseldi. Ancak kullanıcıların büyük bir kısmı şu an için konut satın almayı düşünmüyor. Buna rağmen kredi faiz oranlarının düşeceğine dair beklenti 7 puan artış gösterdi. Bu durum, faiz oranlarında bir düşüş yaşandığında konut talebinde belirgin bir artış olabileceğine işaret ediyor."

'Salgın süreci değiştirdi'

Salgın sürecinin konut alıcılarının tercihlerinde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tolga İdikat, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle evden çalışma modelinin yaygınlaşması ve yaşam alanlarının daha geniş ve ferah olma ihtiyacı, banliyölerdeki konutlara olan ilgiyi artırdı. Salgın sonrası dönemde de bu eğilim devam ediyor ancak şehir merkezlerindeki projeler de ulaşım kolaylığı ve sosyal donatılar açısından hala cazibesini koruyor."