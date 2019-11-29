Kuzu Efect AVM Ankara’da bin 150 kişiye istihdam sağlayacak

29 Kasım 2019

Filiz COŞKUN







Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu: “İstanbul’un en iddialı projesi Sea Pearl Ataköy’ün ardından Ankara’nın da en iddialı projesi Kuzu Effect’i hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzu Effect, Kuzu Grup olarak şimdiye kadar yapmış olduğumuz projelerimizden elde ettiğimiz deneyim ve birikimi aktardığımız, altına gururla imzamızı attığımız ve adımızı koyduğumuz özel bir proje olma özelliğini taşıyor. Kuzu Effect Alışveriş Merkezimiz ile hükümetimizin özellikle üzerinde durduğu istihdama önemli katkı sağlarken, yaklaşık bin 150 kişiye de iş imkanı sağlayarak Türkiye ekonomisine katkı sunuyoruz. Tüm bunların ötesinde yurtdışında üstlendiğimiz projelerle de ülkemize döviz kazandırıp istihdama önemli katkı sağlıyoruz.”

102 marka ile hizmet vereceği

Dünyaca ünlü ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlanan AVM anı yaşamayı sevenlerin yeni cazibe merkezi olarak nitelendiriliyor. 35 bin metrekare kiralanabilir alan, 102 marka ve café-restoranı buluştururken, misafirlerine de yeni zevkler keşfedecekleri bir ortam sunuyor. Trend markalar, rafine lezzetler, sanatın ruhu ve sonsuz eğlencenin yer aldığı Kuzu Effect Alışveriş Merkezi, Ankaralıların hayatına değer katmayı hedefliyor.

Toplam 256 bölümden oluşuyor

Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırımla hayata geçirilen Kuzu Effect, rezidans, loft, ofis, stüdyo bloğu, spor tesisi, otel ve seçkin markaların bir araya geldiği alışveriş merkezinden oluşuyor. Kuzu Effect rezidans, loft ve stüdyo bloğunda 1+1’den 5+1’e kadar farklı seçenekte daireler ve değişken metrekarelerde ofisler yer alıyor. Projede 212 konut ve 41 ofis olmak üzere toplam 256 bölüm bulunuyor.