Legrand yeniden şirket satın alacak

10 Ocak 2020

Leyla İLHAN

Konuttan, fabrikalara, 3 havalimanından şehir hastanelerine kadar pek çok alanda temelde elektrik malzemeleri ve dijital altyapılar konusunda çözümler üreten şirket, 2018’de alınan yatırım kararıyla İstanbul Ümraniye’de bulunan tesis yatırımlarını büyüterek 28 bin metrekarelik bir alana sahip yeni fabrika binası oluşturdu. Kendi ürünlerini kullanarak endüstri 4.0’a hazır fabrika yapan Legrand’ın, bu yatırımdan sonra Türkiye’de yeniden şirket satın alma yoluna gitmesi bekleniyor.

Legrand Grup Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frederic Xerri, 30 yıldır yer aldıkları Türkiye pazarının inişler ve çıkışlar olsa da ortalamada hep yükselerek ilerlediğini kaydederek,“Potansiyeline inandığımız için de her türlü fırsatı takip ediyoruz. Legrand grubu hep dengeli bir şekilde organik ve inorganik büyüdü. Türkiye pazarında da üç tane şirketi satın alarak inorganik büyüdü. Türkiye’de en son satın almamızı 2010 yılında yaptık. Yeni fabrika yatırımımız organik yatırımı destekleyen bir yatırım. Bundan sonra Türkiye’de hedeflerimiz arasında hem satın alma hem de organik büyüme yer alacak” dedi.

Türkiye’ye üretim kaydıracak

Yeni fabrikalarıyla birlikte hem kapasite hem de kalite artışı sağladıklarını anlatan Frederic Xerri, “Endüstri 4.0 çerçevesinde yapılandırdığımız üretim süreçleri ile sürdürülebilir kalite ve verimlilik elde edeceğimizi biliyoruz. Bu beklenen iş sonuçlarının da Legrand Türkiye’ye daha fazla iş imkanı getireceğini öngörüyoruz. Bunun yanında, Legrand Grup Global Türkiye’ye yeni üretim kaydırmayı planlıyor” açıklamasını yaptı. 2018 ‘de globalde yüzde 8.6 oranında büyüyen Legrand’ın aynı dönemde Türkiye’de yüzde 40 oranında büyüdüğünü belirten Frederic Xerri, “2019’da Türkiye’de yine çift haneli büyüdük” dedi. Legrand Türkiye Ülke Müdürü Levent Ilgın ise, son iki yılda fabrika bazında Türkiye’de metrekarelerini üçe katladıklarını söyleyerek, “Makine parkımızı ise tamamen otomasyona geçirerek üretim kapasitemizi ikiye katladık” açıklamasını yaptı.