Londra’da kritik konut zirvesi! EBRD Forumu'nda erişilebilir konut ve kentsel dönüşüm masaya yatırıldı

Avrupa genelinde derinleşen konut krizine çözüm arayışları hız kazanırken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Londra’da uluslararası bir konut forumu düzenledi. 25’ten fazla ülkeden 300’ün üzerinde sektör lideri, yatırımcı ve kamu temsilcisini bir araya getiren forumda, erişilebilir konut üretimi ve sürdürülebilir şehirleşme stratejileri ele alındı.

Forumun dikkat çeken konuşmacıları arasında Türkiye’den Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da yer aldı.

Kabadayı, “Gayrimenkulde Kurucular” panelinde yaptığı konuşmada konut üretiminin sadece hızlandırılmasının değil, doğru planlama, mühendislik disiplini ve finansal sürdürülebilirlik temelinde büyütülmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Erişilebilir konutun düşük kalite anlamına gelmediğini belirten Kabadayı, gerçek erişilebilirliğin ölçek ekonomisi, verimlilik ve uzun vadeli maliyet yönetimi ile sağlanabileceğini ifade etti.

Kamu-özel iş birliği konut arzını hızlandırıyor

Kabadayı, Türkiye’de uygulanan kentsel dönüşüm modelinin önemli avantajlar sağladığını belirterek, kamu ve özel sektör iş birliklerinin büyük ölçekli projelerde planlama süreçlerini hızlandırdığını söyledi.

Bu modelin riskleri azalttığını ve konutun daha geniş kitleler için erişilebilir hale gelmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Kentsel dönüşüm ekonomik ve sosyal bir gereklilik

Forumda öne çıkan başlıklardan biri de kentsel dönüşüm oldu.

Kabadayı, özellikle deprem riski yüksek ülkelerde kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme süreci olmadığını, aynı zamanda şehirlerin ekonomik dayanıklılığı ve toplumsal güveni için stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Doğru planlama ve güçlü finansal yapı ile hız ve kalite hedeflerinin aynı anda gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Konut politikası ekonomik direnç politikasıdır

Kabadayı, güvenli ve ölçekli konut üretiminin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda ekonomik istikrar, yatırım güveni ve şehirlerin rekabet gücü açısından kritik rol oynadığını söyledi.

Afet riskine karşı dayanıklı konut üretiminin, kamu maliyetlerini azaltmanın en etkili yolu olduğunu belirten Kabadayı, kentsel dönüşümün ekonomik dayanıklılığı artıran stratejik bir yatırım alanı olduğunu ifade etti.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik maliyetleri düşürüyor

Konut üretiminde modüler sistemler, standart mühendislik çözümleri ve yeşil bina teknolojilerinin verimliliği artırdığını belirten Kabadayı, bu yaklaşımın inşaat süresini kısalttığını ve maliyetleri düşürdüğünü söyledi.

Enerji verimli tasarım ve dayanıklı malzemelerin kullanımının da konutların işletme maliyetlerini azalttığını vurguladı.

Konutun ekonomik rolü genişliyor

Kabadayı, konutun yalnızca bir yapı değil, şehir ekonomisinin, sosyal bütünlüğün ve çevresel sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Uzun vadeli planlama, teknoloji ve sürdürülebilir yatırım anlayışının birleşmesiyle konut üretiminin daha güçlü şehirler ve daha düşük yaşam maliyetleri sağlayabileceğini belirtti.

Küresel gayrimenkul gündeminin önemli buluşması

EBRD Konut Forumu, Global Real Estate-London Summit 2026 kapsamında Entralon Club tarafından organize edilen önemli bir uluslararası etkinlik olarak gerçekleştirildi.

Forum, Avrupa’da artan konut ihtiyacına yönelik çözüm arayışlarının hız kazandığını ve kamu ile özel sektör iş birliklerinin bu süreçte kritik rol oynayacağını bir kez daha ortaya koydu.