Markalı konut satışlarında peşinat kullanım oranı arttı

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,20, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,28 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 104,70 oranında nominal artış gerçekleşti.

Tüm konut tiplerinde artış

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Şubat 2021 sonuçlarına göre, şubat ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,21, 2+1 konut tipinde yüzde 0,25, 3+1 konut tipinde yüzde 0,10 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,06 oranında nominal artış yaşandı.

Şubat ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7,53) kısmının yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 48,94 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; şubat ayında peşinat kullanım oranı yüzde 57,50, banka kredisi kullanım oranı yüzde 17,02 ve senet kullanım oranı yüzde 25,48 olarak gerçekleşti. Ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 51,22, banka kredisi kullanım oranı yüzde 22,59 ve senet kullanım oranı yüzde 26,19 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı, yüzde 4,02

Şubat ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 4,02 oranında erime gözlendi. Ocak ayında stok erime hızı yüzde 5,39 oranında gerçekleşmişti.

Şubat ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49,95’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 50,05’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ocak ayında ise markalı konut satışlarının yüzde 34,55’i bitmiş, yüzde 65,45’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.