Markalı konutta fiyatlar yüzde 3,95 arttı

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Temmuz 2021 sonuçlarını açıkladı. Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen endekse göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,29, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,95 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 107,80 oranında nominal artış gerçekleşti.

En fazla artış 4+1’de oldu

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Temmuz ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0,47 oranında nominal azalma meydana gelirken, 2+1 konut tipinde yüzde 0,20, 3+1 konut tipinde yüzde 0,64 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,94 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satışlar arttı

Temmuz ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 6,33’lük (son 6 aylık ortalama yüzde 5,96) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldı. Bu satışlarda 2+1 özellikteki konutlar yüzde 39,22’lik tercih oranıyla ilk sırada yer aldı.

Banka kredisi kullanım oranı arttı

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Temmuz ayında peşinat kullanım oranı yüzde 63,86, banka kredisi kullanım oranı yüzde 12,71 ve senet kullanım oranı yüzde 23,43 olarak gerçekleşti. Haziran ayında peşinat kullanım oranı yüzde 68,38, banka kredisi kullanım oranı yüzde 9,59 ve senet kullanım oranı yüzde 22,03 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı, yüzde 6,12

Temmuz ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 6,12 oranında erime gözlendi. Haziran ayında stok erime hızı yüzde 6,35 oranında gerçekleşmişti.

Satışların yüzde 50,83’ü bitmiş konut stoklarından

Temmuz ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49,17’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 50,83’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Haziran ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 55,82’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 44,18’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.