 Mars Gayrimenkul Başkanı Hakan Bucak: Faizler düştüğünde bugünkü fiyatları arıyor olacağız

Nurdoğan A. ERGÜN

Gayrimenkul sektöründe yüksek faizlerden kay­naklı bir durgunluk ol­duğunu söyleyen Mars Gayri­menkul Yönetim Kurulu Baş­kanı ve gayrimenkul girişimcisi Hakan Bucak, faizlerin denge­lenmeye başlamasıyla satışlar­da hareketliliğin başlayacağını söyledi. Faiz düşüşüyle fiyatlar­da da artış olacağına işaret eden Bucak, “Bana göre gayrimen­kul şu anda alınır. Çünkü faiz­lerin düştüğü dönemde fiyatlar adım adım artmaya başlar.

Da­ha önce bunu gördük. Bugün alı­cı sayısının, görece düşük oldu­ğu bir pazar var. Konut alımında bir erteleme var ama bu ertele­menin getirdiği bir stres de söz konusu. Dolar bazlı ülke gene­linde düşüş olabilir ama fiyat­larda büyük bir gerileme ola­cağını sanmıyorum. Hatta faiz oranları dengelendiğinde, bu­günkü fiyatları arıyor olaca­ğız. 2026’ya kadar alıcının ko­nut piyasasında güçlü olacağını düşünüyorum, 2026’da ise sa­tıcı güçlü duruma geçer” dedi. Bucak, konut satışlarının dü­şüşte olmasına rağmen doğ­ru fiyatlamalar projelerin alıcı bulduğunu da ekledi.

“İnşaatçı kimliğinden çıkmamız gerekiyor”

Şirket olarak 40’tan fazla ül­kede faaliyet gösterdiklerini anlatan Bucak, Türkiye’de gay­rimenkul sektörünün küresel ölçekte olduğu gibi kurumsal­laşması gerektiğini vurguladı. ABD, Avrupa, Dubai ve Singa­pur’da gayrimenkul sektörünün ülke ekonomilerine 100 milyar­larca dolarlık katkı sağladığını ifade eden Bucak, Türkiye’nin de inşaatçı kimliğinden kurum­sal gayrimenkul geliştiricisi kimliğine geçmesi gerektiğini kaydetti. Gayrimenkul konu­sunda en büyük problemin, sek­töre sadece geliştirici pencere­sinden bakmak olduğunu anla­tan Bucak, sorunları aşmanın tek çaresini “Tüm sürece yatı­rımcı gözünden bakmak ve ya­tırımcı dostu projeler geliştir­mek” olarak açıkladı.

“100 bin kişi getirip 100 milyar dolar kazanabiliriz”

Sektörde şeffaflığın yatırım­cı açısından çok önemli oldu­ğunu söyleyen Bucak, TÜİK’in konut satış istatistiklerindeki rakamların bile sektörün pra­tiğini tam yansıtmadığını, sa­tış ile tapu devri işlemlerinin mutlaka sayısal olarak ayrı su­nulması gerektiğini ifade etti.

Şeffaflık için gayrimenkulün güvenilir değerlenme raporla­rına, satış geçmişine, bölgesel satış istatistiklerine ihtiyaç ol­duğunu ifade eden Bucak, şöy­le konuştu: “Uluslararası gayri­menkul yatırımcısında da yerli­de de ürün ve konsept doğruysa satış oluyor. Değerleme firma­sı ile çalışınca, işi ehline verin­ce alıcılar geliyor. Türkiye’de bu şeffaflık olmazsa giderek kö­relecek piyasa. Dubai şeffaf ol­masının karşılığı ile gayrimen­kulden yılda 100 milyar dolar kazanıyor.

Bize 3.5 milyar dolar geliyor. Ama 2.8 milyar dolar da Türkler dışarıdan konut alıyor. Size kalıyor 700 milyon dolar. Ülkemizin kazanması için mü­cadele edeceğiz. İspanya ve Por­tekiz coğrafya ve kültürel olarak bize benziyor. Her biri uluslara­rası yatırımcılardan yılda 30’ar milyar dolar kazanıyor. Tu­rizmde gelirimiz 50 milyar do­lar, 55-60 milyon kişi getirmeye çalışıyoruz. Biz ise 100 bin ya­tırımcı getirip 100 milyar dolar gelir sağlayabiliriz.”

“30 milyonluk daire 5 milyon TL gösteriliyor”

Konuta ekstra vergiler geti­rileceği iddialarını da yorumla­yan Bucak, alındıktan 5 yıl son­ra satılan konutta gelir vergisi olmamasının bir hak olduğunu belirterek, bu uygulamanın ABD’de 10 yıla çıktığını aktardı. "Kayıt dışılık büyük problem" diyen Bucak, “Harç ödememek için 30 milyon TL’lik daire 5 milyon TL gösteriliyor. Bizim hesaplamalarımıza göre doğru fiyatlar üzerinden işlemler ya­pılsa tapu dairesinin kasasına her yıl ortalama 2 milyar dolar girer. Değerleme yapılması ge­rektiğini söylüyoruz” dedi.

“Lükste satış sorunu yaşanmıyor”

Ultra lüks projelerde satış probleminin olmadığını dile getiren Bucak, “Lüks ve ultra lüks segmentinde satış stresi yok. Metrekaresi 15 bin eurodan fiyatlarla satılıyor. Peşin fiyatına hem de gidiyor. Dünyada da bu trend devam ediyor. Sosyal konut ve erişilebilir konut ihtiyacı önemli bir gerçek ve kamu politikaları bu ihtiyaca göre şekillenmeli. Ancak lüks konut konusunda yeterli stoğun olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, konsept olarak lüks gayrimenkul yatırımcılarının ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan az sayıda proje bulunduğunu görmekteyiz. Lüks gayrimenkul tarafında, doğru tasarımla proje üreten geliştiricilerin satış stresi yaşamadığını gözlemliyoruz. Sadece İstanbul’da 500’ün üzerinde proje var” diye konuştu.

Miami’de 190 milyon dolarlık öğrenci yurdu

Şirket olarak şu anda 4 ayrı proje yürüttüklerini söyleyen Hakan Bucak, “Zekeriyaköy’de 10 milyon dolarlık bir villa projesi, Kavacık’ta 7 milyon dolarlık bir öğrenci yurdu projesi ve yine Zekeriyaköy’de 4 milyon dolarlık bir kreş projesi geliştiriyoruz. Miami’de de 190 milyon dolarlık bir öğrenci yurdu projemiz var. Bunun finansmanının yüzde 70’ini ABD’deki bankalar sağladı. Doğru proje olunca oradaki bankalardan kaynak bulabiliyorsunuz. Geriye kalan yüzde 30’luk kısmı başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerden yatırımcılarla buluşturuyoruz” dedi.