Memurlardan Karadağ’a gayrimenkul yatırımı

20 Ocak 2020

Leyla İLHAN

Yeşil pasaport sahibi memurlara 6 ay boyunca oturum izni vermesi bu ülkeyi memurlar için cazip kılarken, bu nedenle birçok memurun 25-30 yıllık birikimlerini Karadağ’da gayrimenkul satın alarak değerlendirdiği ifade ediliyor. Aynı zamanda pek çok Türk firması da ülkede turizm, liman ve fabrika yatırımı yapıyor. Karadağ, özellikle konutta geri dönüş sürelerinin kısa olması ve AB’ye en yakın zamanda üye olacak ülke olması nedeniyle Ruslardan sonra Türklerin en fazla yatırım yaptığı ülke oldu.

Karadağ Türk İşadamları Derneği (KATİAD) Kurucu Başkanı ve Anatolia Montenegro CEO’su İsmail Oğuz Güvenç, şu anda çok fazla memurun gayrimenkul alımı için Karadağ’a geldiğini belirtti. Memurların Karadağ’da fiyatları 50 bin ila 100 bin euro olan gayrimenkul satın aldığını söyleyen Güvenç, “Memurların alımlarını artırıyor olmasının önemli nedenlerinden biri, ülkenin yeşil pasaport sahibi memurlara 6 ay boyunca oturum izni vermesi oldu. Ayrıca Unesco korumasında yemyeşil doğası ve denizi de insanları ülkeye çekiyor. Diğer nedeni ise geri dönüş süreleri. Ev yatırımını Karadağ’da yapan birisi kira çarpanı ile evini 10 ile 13 yıl arasında amorti edebiliyor. Ülkede 40 bin ile 100 bin euro arasında fiyatla ev almak mümkün. Böylece 220 bin TL’ye bir ev alıp ayda 1750 TL kira geliri elde edebiliyorlar. Bu da orta gelir grubu için çekici bir unsur. Ev alana oturum izni veriliyor. Bu da yurtdışı çıkış pulu almamak demek” dedi.

AB'de serbest dolaşım imkanı

“Karadağ’da süresiz yaşayabilmek aynı zamanda 2024 veya 2025’te gerçekleşecek AB üyeliği ile serbest dolaşım anlamına geliyor” diyen Güvenç, “Tüm bunlar özellikle tek yatırım avantajı olanların bu ülkeye ilgisini yoğunlaştırıyor” diye konuştu.

“Alımları 40 kat arttı”

“2016’da Türklerin bu ülkeden satın aldıkları gayrimenkul alımları 687 bin euro iken, 2017’de 6.8 milyon euro, 2018’de 25.2 milyon euroya çıktı” diyen Güvenç, “Yani Türklerin bu ülkede alımları 40 kat arttı. Peşin alımlar nedeniyle yapılan gayri resmi alımlarda dahil edildiğinde 2019’da bu rakamlar 250 milyon euroyu bulduğunu tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı. Düzenli kira geliri için şehir merkezinden ev almayı öneren Güvenç, sahil bölgelerinden alınan evlerin ise yaz aylarında turizmde değerlendirilmesi nedeniyle sürpriz kâr bırakabileceğine işaret etti.

25 holding fizibilite çalışmalarını sürdürüyor

25 Türk holdinginin de bölgede fizibilite çalışmalarını sürdürdüğünü, bu holdinglerden birinin ülkede 50 milyon euroluk arsa yatırımı yaptığını söyleyen İsmail Oğuz Güvenç, firmanın aldığı arsalara iş merkezi yapmayı planladığını açıkladı. Türkiye’den ihaleleri de yakından takip eden şirketlerin aldığı işlere dikkat çeken Güvenç, “Biz Anatolia Montenegro olarak Karadağ’ı Avrupa’ya bağlayacak otoban ihalesi ile ilgileniyoruz. Yakında müjdeli haberi vermeyi planlıyoruz. Ayrıca başkent Podgorica’da villa ve site projeleri için de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Öte yandan Karadağ’ın iki havalimanının yenilenmesi için yine bir Türk şirketinin öne çıkacağı öngörüsündeyiz. Ziraat Bankası’nın 3 şubesinin yer aldığı Karadağ’da Doğuş Holding’in marina yatırımları, Global Yatırım Holding’in Bar Limanı ihalesini alması, Tosyalı Holding’in Nikşiç’de dev bir fabrika yatırımı, Mirnadom gibi Türk inşaat şirketlerinin rezidans projeleri bizi mutlu eden yakından takip ettiğimiz gelişmeler. Bunun yanında ihalelerde önemli fırsatlar var. Bunları kaçırmamak lazım” açıklamasında bulundu.

Türkler son 3.5 yılda 250 milyon euro yatırım yaparak 1000’den fazla ev aldı ve memurların artan ilgisi dikkat çekiyor.