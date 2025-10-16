Mevduattan konuta geçiş hızlandı

Hamide HANGÜL

Merkez Bankası’nın geçen yılın sonunda başlattığı faiz indirimleri, vatandaşların yatırım tercihlerine de yansıdı. Politika faizinin 9,5 puan düşürülerek yüzde 50’den yüzde 40,5’e çekilmesiyle birlikte, vadeli TL mevduat hesapları 1 Ağustos – 3 Ekim tarihleri arasında 23,8 milyar TL azalarak 7 trilyon 138 milyar TL’ye geriledi.

Bu dönemde konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi gayrimenkul satışlarında da artış yaşandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl ocak ayında 238 bin 938 adet olan satışlar; temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564 ve eylülde 300 bin 687’ye yükseldi. Sektör temsilcileri, faiz indirimlerinin konut satışlarını olumlu etkilediğini belirtti.

“İnanılmaz bir hareketlilik var”

Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan, faiz düşüşüyle birlikte konut talebinde belirgin bir artış yaşandığını vurguladı.

Volkan, “Ağustos ve eylül aylarında inanılmaz bir hareketlilik oldu. Biz bu durumu sadece satışlarla değil, satış ofisine gelen, arayan, bilgi alan ve randevu talep eden kişi sayısındaki artışla da ölçüyoruz. Gerçekten ciddi bir hareketlilik var.” dedi.

Volkan, gayrimenkulün her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunun da altını çizdi.

“IV Kandilli’de daireler 2+1’den başlıyor”

Savur GYO’nun IV Kandilli projesine de değinen Volkan, projenin yaklaşık yüzde 35’inin satıldığını belirterek satışlarda aceleci davranmadıklarını söyledi.

Projenin 8 bin metrekarelik bir arsa üzerinde, 4 blokta toplam 96 daireden oluştuğunu belirten Volkan, “Kandilli’de yükselen projemizde konut sahiplerine otel konforunda bir yaşam sunacağız. Housekeeping hizmeti ve Kandilli–Çengelköy sahiline shuttle servisi gibi ayrıcalıklarımız olacak.” dedi.

Projeye özel geliştirilen IV Assistance mobil uygulamasıyla konut sakinlerinin; güvenlik bildirimi takibi, spor salonu ve sosyal tesis hizmetleri, sipariş ve randevu işlemleri, çamaşır ve temizlik hizmetleri, aidat ödemeleri, kamera erişimi, ısı kontrolü ve kurye takibi gibi birçok hizmete ulaşabileceği belirtildi.

“Faiz düştükçe kaynak iktisadi hayata girer”

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yıldıran, faiz indirimlerinin ekonomideki canlılığı artıracağını vurgulayarak, “Faizler düştükçe finansman ticari hayata daha fazla girmeye başlar. Bu kaynak sanayiye, yatırıma ve konuta yönelir, iktisadi hayatı canlandırır. O nedenle faizlerin mevcut seviyesinden daha fazla düşmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Yıldıran, gayrimenkul sektörünün camdan mobilyaya, kumaştan televizyona kadar birçok sektörü etkilediğini belirterek, kentsel dönüşüm projeleriyle de ilgilendiklerini ve çeşitli arsa teklifleri aldıklarını ifade etti.

Savur GYO halka arz başvurusunu yaptı

Savur GYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşüm sürecini tamamlayarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunu gerçekleştirdi.

Şirketin portföyünde İstanbul’un tarihi merkezinde yer alan dört otel (Ramada İstanbul Grand Bazaar, Hotel St. Sophia, Orientbank ve Orient Occident), IV Kandilli konut projesi ve Sefaköy’de bir arsa bulunuyor.

Savur GYO’nun ilk konut projesi olan IV Kandilli’nin, gelecek yılın ikinci yarısında teslim edilmesi planlanıyor.