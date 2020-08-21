Milli Emlak, İstanbul'da kamu konutu satışı ihalesine çıkıyor
İstanbul Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan 85 adet gayrimenkulu satışa çıkardı.
İstanbul Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan 85 adet gayrimenkulu satışa çıkardı.
Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazların ihalesi 31 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.