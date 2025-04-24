Milyonluk kredide taksit 2.600 TL arttı

Hamide HANGÜL

Merkez Bankası’nın yaklaşık bir yıl aradan sonra 350 baz puanla faiz artırımına gitmesi konut kredisi faizlerine de hafta başından itibaren yansımaya başladı. Böylelikle bir süredir düşüş eğilimi gösteren konut kredileri, aylık 0,5 puana kadar artış kaydetti. Bankadan bankaya değişmekle birlikte konut kredisi faiz oranları 120 aylık vadede aylık yüzde 3,01’den yüzde 3,29’a, yüzde 2,95’ten yüzde 3,15’e yükseldi. Söz konusu artış oranları yıllık maliyete 2,4-3,36 puanlık etki yaparken, yıllık toplam maliyet de yüzde 40’ı buldu.

Bazı bankalarda ise yıllık toplam maliyette yüzde 40’ı aştı. Böylelikle ortalama 0,28 puanlık artışla 120 aylık vadeli ve 1 milyon TL tutarında kredi kullanımında aylık taksitler 2 bin 600 TL artışla 33 bin 590 TL’ye, toplam geri ödeme de 313 bin TL artış gösterdiği hesaplandı. Konut kredisi faiz oranları, faiz indirim döngüsüne girilmesiyle birlikte ilk evini alacaklarda aylık yüzde 2,79’a kadar geri çekilmişti.

Oranlar yüzde 39,5’a kadar düşmüştü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan belirlemelere göre, konut kredisinde faiz oranları, Merkez Bankası’nın adımlarıyla birlikte geçen yıl nisan ayı başında yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 45,14’ü gördükten sonra kademeli düşüş eğilimine girmişti.

Yıllık %40'ı aştı Böylelikle yüzde 44,94, yüzde 44,70 yüzde 43,72’lik seviyelere gelmesinin ardından 2024 yılını yüzde 40,87 oranında kapatmıştı. Söz konusu kredi faizleri, 2025’e yıllık ağırlıklı ortalamada yüzde 40,71 oranla başlarken, şubat başında yüzde 40,05, martta yüzde 39,85 ve 11 Nisan haftasında yüzde 39,59’a kadar gerilemişti. Böylelikle 54 haftalık aradan sonra konut kredisi faiz oranları yeniden yükselişe geçmiş oldu.

Bankalar kredi transferinden uzaklaştı

DÜNYA’ya konuşan bankacılık kaynakları, faiz artırımı sonrasında, yeni açılan konut kredilerinde bankada bankaya kredi transferinin ise artık durdurulmaya başladığı iddia edildi. Bankacılık kaynakları, “Mesela, bir ay önce açılan bir konut kredisi, bir bankadan başka bir bankaya transfer edilebiliyordu. Ödemeleri de konut kredisini transfer eden banka üzerinden devam ettiriliyordu. Çünkü 120 aylık bir ödeme söz konusu. Ancak faizlerde uzun vadede enflasyonla birlikte düşüş beklentisiyle transferlere artık eskisi gibi sıcak bakılmıyor” yorumunu yaptı.

Talep maliyet dinlemedi

Konut kredisi maliyetine karşın kredi kullanımı devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bu yıl 17 Ocak’tan 11 Nisan haftasına kadar 34 milyar TL’lik artış gösterdi. Söz konusu haftada aylık oranlar 3,3-2,90 seviyesindeydi. Yine aynı hafta diliminde 517,8 milyar TL olan konut kredileri büyüklüğü 551.7 milyar TL’yi aştı. Son iki haftadaki artış 3,5 milyar TL’yi bulurken, politika faizinin yüzde 42 ile en düşük seviyesini gördüğü ve aylık faizlerin yüzde 2,79’a kadar geri çekildiği 7 Mart – 18 Nisan haftasında konut kredilerinin 13,6 milyar TL artış kaydettiği belirlendi.