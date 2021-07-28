Müsilaj, yazlık konut fiyatlarında ciddi düşüşe yol açabilir

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne’ye bağlı beldelerde yazlık konutlar, müsilajdan birinci derecede etkilenmiş durumda.

Pandemi ile birlikte yazlık bölgelerde gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik, son dört ayda müsilajın yayılmaya başlaması ile olumsuz etkilendi.

Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Rapor Kontrol Müdürü Mehmet Ali Hartavi, "Müsilaj sorunu, yaz tatili planlarının yapıldığı şu günlerde, gayrimenkul piyasasını da etkilemeye başlamış gözüküyor. Yazlık konutların bu durumdan birinci dereceden etkilendiklerini belirtmek yerinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunun uzun vadeye yayılması halinde yazlık bölgelerde yer alan konutlara olan talebin de olumsuz etkilenmesinin beklendiğini belirten Hartavi, "Özellikle sezonluk ev kiralama niyetinde olan yatırımcıların beklemeye geçtiği ya da Ege’de farklı bölgelere yöneldiği görülüyor. Bu durum henüz satış fiyatlarını etkilememiş olmasına karşın, yazlık konut talebi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaya başladığını ve uzun vadede fiyatlara yansıyacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Havuzlu gayrimenkullere ilgi arttı"

Havuzlu sitelerde bulunan yazlıkların ve müstakil havuzu bulunan villaların rağbet görmeye başladığına dikkati çeken Hartavi, “Ancak müstakil havuzlu villaların lüks segment konutlarla sınırlı olması nedeniyle fiyatların oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Sorun devam ettiği müddetçe, yazlık bölgelerde havuz olanağı bulunan konutlara ilginin git gide artacağı, havuzu bulunmayan konutlara talebin sınırlı kalacağı ve bu noktada havuzu bulunan konutların, bulunmayanlardan fiyat olarak ayrışacağını söylemek doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yazlık konut fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanabilir

Müsilaj sorununun yazlık konut fiyatlarında henüz düşüşe yol açmamış olmasının başlıca sebeplerinden biri inşaat maliyetlerinde geçen yıldan bu yana meydana gelen ciddi artışlar ve konut stoku fazlasının azalması gösterilebilir.

İnşaat maliyetlerinde geçen yıldan bu yana ciddi artışlar görülmesi, yeni konut üretiminin kısıtlı olması nedeniyle müsilajdan doğrudan etkilenen bölgelerde fiyatlar henüz bir reaksiyon göstermemiş durumda.

Sorunun uzun vadede devam etmesi halinde ise, yaz-kış yaşamaya elverişli olmayan, yalnızca tatil beldesi niteliğindeki bölgelerde ciddi anlamda düşüşlerin gerçekleşmesi bekleniyor.