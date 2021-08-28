Müstakil konutlar gerçekten pahalı mı?

Barış ERKAYA

TÜİK’e göre son 5.5 yılda (2016 Ocak-Aralık ile 2021 Ocak-Haziran arası) yapı ruhsatı verilen ikamet amaçlı toplam 138 bin müstakil konuta 43.6 milyar TL, 4 milyon apartman dairesine ise 838 milyar TL para ödedik.

Müstakil bir evin fiyatı ortalama 199 bin TL’den 481 bin TL’ye çıktı. Apartman dairesinin ortalama fiyatı ise 145 bin TL’den 366 bin TL’ye çıktı.

Peki bu paranın gerçekte ne kadarını içinde yaşadığımız eve ödedik? Müstakil konuta ödenen paranın yüzde 91’i, her saniye kullandıkları yatak odaları, misafir odaları, mutfak, banyo, balkon gibi alanlara giderken, apartman yaşantısı isteyenlerin veya buralarda yaşamak mecburiyetinde olanların ödediği paranın sadece 71.8’i bu alanlara gitti.

Paranın kalanı ise park yeri, kömürlük, ardiye gibi konut dışı alanlar için (yüzde 5.5) ve merdiven, asansör boşluğu, bahçe payı, park alanı gibi ortak kullanım alanlarına (yüzde 22.69) ödendi.

5.5 YILDA ARDİYEYE, ASANSÖR BOŞLUĞUNA 245 MİLYAR TL

Son 5.5 yılda yaklaşık 4 milyon apartman dairesi için bu alanlara ödenen para 244.6 milyar TL.

Yani aldığımız 1 milyon TL değerindeki bir daireye ödediğimiz paranın sadece 718 bin TL’si her an kullandığımız alanlar içindi. 55 bin lirası park yeri veya kömürlüğe, 227 bin lirası ise asansör boşluğuna, ortak bahçeye, bedava sandığımız otoparka ve benzerlerine ödediğimiz paralardan oluştu.

Aslında bir otopark kirasına ödenecek paradan çok daha fazlasını peşinen apartman otoparkına öderken, asansörle yaptığımız katlar arası yolculuğa da daha en başından astronomik bir fiyat ödemiş olduk.

Ödediğiniz rakamın içerisinde yatak odasına ödediğiniz metrekare fiyatıyla ardiyenin fiyatı aynı.

Bir de müstakil konutlara bakalım.

Aslında bir daire fiyatının ortalama iki katı kadar bedele sahip gibi görünen müstakil konutlarda ödenen bedelin sadece 5’i bu tip alanlara gidiyor.

Yani ödediğiniz paranın yüzde 95’i doğrudan konut alanına ödediğiniz bedel. Bu önemli.

DAİRE SAHİPLİĞİ ARTSA DA ARSA SAHİPLİĞİ DÜŞÜYOR

Giderek artan çok katlı konutlarda daire fi yatlarının hesaplaması sırasında sıklıkla karşılaşılan sonuç, dairenizin arsa payının, evinizin metrekare fi yatından çok daha küçük olması durumu. Kat veya sitelerde daire sayısı arttıkça bu arsa payı daha da düşüyor. Haliyle aslında daire sahipliği artarken arsa sahipliği giderek düşüyor. Müstakil konutlarda ise her zaman karşılaşılan sonuç olarak daire sahipliğinden çok daha fazla arsa sahipliği yükseliyor. Bu da nihai olarak müstakil bir konuta sahip olmanın yatırım açısından daire sahibi olmaya göre o kadar da maliyetli olmadığı sonucunu ortaya çıkarıyor.