  1. Dünya Gazetesi
  2. Emlak
  3. Müteahhitler, 3 kıtada yaptıkları havalimanları ile sektöre damga vurdu
Takip Et

Müteahhitler, 3 kıtada yaptıkları havalimanları ile sektöre damga vurdu

Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972’den bu yılın mayıs sonuna kadar 136 ülkede, 509,1 milyar dolarlık 12 bin 197 proje üstlendi. Sektörünün yurt dışında üstlendiği projelerde, 33,5 milyar dolarla havalimanı inşaatları ön plana çıktı.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye’nin yurt dışı müte­ahhitlik sektörü 1972’den bu yılın mayıs sonuna ka­dar 136 ülkede, 509,1 milyar do­larlık 12 bin 197 proje üstlen­di. 1972’den mayıs sonuna kadar yurt dışında üstlenilen projeler­de, 33,5 milyar dolarla havalima­nı inşaatları ön plana çıkıyor.

As­ya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki birçok ülkede önemli işlere imza atan sektörün üstlendikleri pro­jeler arasında stratejik yerler de göze çarpıyor. Türkiye Müteah­hitler Birliği'ne (TMB) üye müte­ahhitlerin yürüttüğü projeler ara­sında konut, kara yolu, tünel, köp­rü, enerji santrali, ticaret merkezi inşaatları da yer alıyor.

Rusya liste başında yer aldı

Türk müteahhitlerinin en çok havalimanı projesi üstlendiği ül­keler arasında Rusya liste başında yer alıyor. Sheremetyevo Ulusla­rarası Havalimanı’nın 3 terminal binasını yapan Türk müteahhit­ler, Habarovsk Havaalanı Yeni Yolcu Terminali ile Rostov Hava­limanı’nın inşaatı projelerini yü­rüttü.

Rusya’da havalimanı pro­jelerine çeşitli yapım işleriyle de destek sağlayan müteahhitler, Pulkova Uluslararası Havalima­nı’nın 1. Faz Epc Yapım İşi Pro­jesi’ni, Domodedovo Havalima­nı’nın ikinci terminal binasını, Çelyabinsk Havalimanı’nın ye­ni yolcu terminali binasını kul­lanıma sundu.

Avrupa’da da bir­çok projeye imza atan Türk mü­teahhitler, Hollanda’da “Schıphol Havalimanı Ek Terminal Binası”, Makedonya’da “Üsküp ve Ohri Havalimanı Yapımı ve İşletmesi”, Hırvatistan’da “Zagreb Havalima­nı Yeni Yolcu Terminali” projeleri hayata geçirdi. Sektör temsiclile­ri, Kosova, Makedonya ve Ukray­na’da da farklı havalimanlarının inşaat projelerinde görev aldı.

Asya ve Afrika’da örnek projeler

Türk müteahhitler, komşu ve yakın coğrafyadaki birçok ülke­de de havalimanı projelerine im­za attı. Gürcistan’da Batum Ulus­lararası Havalimanı’nın yapım ve geliştirme işleri ile Tiflis Ulus­lararası Havalimanı’nın yeni iç ve dış hatlar terminali inşaatı­nı yapan Türk firmaları, burada­ki otopark ve havalimanı tesisle­rinin inşaatı ve işletilmesinin de aralarında olduğu projeleri yü­rüttü.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Mısır, Tunus, Türkmenistan, Se­negal, Kazakistan, Sudan ve Su­udi Arabistan’da havalimanı ya da bina yapımı inşaatları da öne çıkan projeler arasında yer al­dı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi Havalimanı’nın yapı­mını üstlenen sektör temsilcile­ri, Irak’ta Musul Havalimanı, Ka­tar’da Katar Uluslararası Havali­manı, Libya’da Sebha ve Trablus havalimanları, Tunus’ta Enfid­ha Havaalanı, Türkmenistan’da Türkmenbaşı ve Aşkabat havali­manları ile Senegal’de Blaise Di­agne Havalimanı inşaatı projele­rini de başarıyla gerçekleştirdi.