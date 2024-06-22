Müteahhitler, 3 kıtada yaptıkları havalimanları ile sektöre damga vurdu
Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972’den bu yılın mayıs sonuna kadar 136 ülkede, 509,1 milyar dolarlık 12 bin 197 proje üstlendi. Sektörünün yurt dışında üstlendiği projelerde, 33,5 milyar dolarla havalimanı inşaatları ön plana çıktı.
Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972’den bu yılın mayıs sonuna kadar 136 ülkede, 509,1 milyar dolarlık 12 bin 197 proje üstlendi. 1972’den mayıs sonuna kadar yurt dışında üstlenilen projelerde, 33,5 milyar dolarla havalimanı inşaatları ön plana çıkıyor.
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki birçok ülkede önemli işlere imza atan sektörün üstlendikleri projeler arasında stratejik yerler de göze çarpıyor. Türkiye Müteahhitler Birliği'ne (TMB) üye müteahhitlerin yürüttüğü projeler arasında konut, kara yolu, tünel, köprü, enerji santrali, ticaret merkezi inşaatları da yer alıyor.
Rusya liste başında yer aldı
Türk müteahhitlerinin en çok havalimanı projesi üstlendiği ülkeler arasında Rusya liste başında yer alıyor. Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı’nın 3 terminal binasını yapan Türk müteahhitler, Habarovsk Havaalanı Yeni Yolcu Terminali ile Rostov Havalimanı’nın inşaatı projelerini yürüttü.
Rusya’da havalimanı projelerine çeşitli yapım işleriyle de destek sağlayan müteahhitler, Pulkova Uluslararası Havalimanı’nın 1. Faz Epc Yapım İşi Projesi’ni, Domodedovo Havalimanı’nın ikinci terminal binasını, Çelyabinsk Havalimanı’nın yeni yolcu terminali binasını kullanıma sundu.
Avrupa’da da birçok projeye imza atan Türk müteahhitler, Hollanda’da “Schıphol Havalimanı Ek Terminal Binası”, Makedonya’da “Üsküp ve Ohri Havalimanı Yapımı ve İşletmesi”, Hırvatistan’da “Zagreb Havalimanı Yeni Yolcu Terminali” projeleri hayata geçirdi. Sektör temsiclileri, Kosova, Makedonya ve Ukrayna’da da farklı havalimanlarının inşaat projelerinde görev aldı.
Asya ve Afrika’da örnek projeler
Türk müteahhitler, komşu ve yakın coğrafyadaki birçok ülkede de havalimanı projelerine imza attı. Gürcistan’da Batum Uluslararası Havalimanı’nın yapım ve geliştirme işleri ile Tiflis Uluslararası Havalimanı’nın yeni iç ve dış hatlar terminali inşaatını yapan Türk firmaları, buradaki otopark ve havalimanı tesislerinin inşaatı ve işletilmesinin de aralarında olduğu projeleri yürüttü.
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Mısır, Tunus, Türkmenistan, Senegal, Kazakistan, Sudan ve Suudi Arabistan’da havalimanı ya da bina yapımı inşaatları da öne çıkan projeler arasında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi Havalimanı’nın yapımını üstlenen sektör temsilcileri, Irak’ta Musul Havalimanı, Katar’da Katar Uluslararası Havalimanı, Libya’da Sebha ve Trablus havalimanları, Tunus’ta Enfidha Havaalanı, Türkmenistan’da Türkmenbaşı ve Aşkabat havalimanları ile Senegal’de Blaise Diagne Havalimanı inşaatı projelerini de başarıyla gerçekleştirdi.