Müteahhitler, 3 kıtada yaptıkları havalimanları ile sektöre damga vurdu

Türkiye’nin yurt dışı müte­ahhitlik sektörü 1972’den bu yılın mayıs sonuna ka­dar 136 ülkede, 509,1 milyar do­larlık 12 bin 197 proje üstlen­di. 1972’den mayıs sonuna kadar yurt dışında üstlenilen projeler­de, 33,5 milyar dolarla havalima­nı inşaatları ön plana çıkıyor.

As­ya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki birçok ülkede önemli işlere imza atan sektörün üstlendikleri pro­jeler arasında stratejik yerler de göze çarpıyor. Türkiye Müteah­hitler Birliği'ne (TMB) üye müte­ahhitlerin yürüttüğü projeler ara­sında konut, kara yolu, tünel, köp­rü, enerji santrali, ticaret merkezi inşaatları da yer alıyor.

Rusya liste başında yer aldı

Türk müteahhitlerinin en çok havalimanı projesi üstlendiği ül­keler arasında Rusya liste başında yer alıyor. Sheremetyevo Ulusla­rarası Havalimanı’nın 3 terminal binasını yapan Türk müteahhit­ler, Habarovsk Havaalanı Yeni Yolcu Terminali ile Rostov Hava­limanı’nın inşaatı projelerini yü­rüttü.

Rusya’da havalimanı pro­jelerine çeşitli yapım işleriyle de destek sağlayan müteahhitler, Pulkova Uluslararası Havalima­nı’nın 1. Faz Epc Yapım İşi Pro­jesi’ni, Domodedovo Havalima­nı’nın ikinci terminal binasını, Çelyabinsk Havalimanı’nın ye­ni yolcu terminali binasını kul­lanıma sundu.

Avrupa’da da bir­çok projeye imza atan Türk mü­teahhitler, Hollanda’da “Schıphol Havalimanı Ek Terminal Binası”, Makedonya’da “Üsküp ve Ohri Havalimanı Yapımı ve İşletmesi”, Hırvatistan’da “Zagreb Havalima­nı Yeni Yolcu Terminali” projeleri hayata geçirdi. Sektör temsiclile­ri, Kosova, Makedonya ve Ukray­na’da da farklı havalimanlarının inşaat projelerinde görev aldı.

Asya ve Afrika’da örnek projeler

Türk müteahhitler, komşu ve yakın coğrafyadaki birçok ülke­de de havalimanı projelerine im­za attı. Gürcistan’da Batum Ulus­lararası Havalimanı’nın yapım ve geliştirme işleri ile Tiflis Ulus­lararası Havalimanı’nın yeni iç ve dış hatlar terminali inşaatı­nı yapan Türk firmaları, burada­ki otopark ve havalimanı tesisle­rinin inşaatı ve işletilmesinin de aralarında olduğu projeleri yü­rüttü.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Mısır, Tunus, Türkmenistan, Se­negal, Kazakistan, Sudan ve Su­udi Arabistan’da havalimanı ya da bina yapımı inşaatları da öne çıkan projeler arasında yer al­dı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi Havalimanı’nın yapı­mını üstlenen sektör temsilcile­ri, Irak’ta Musul Havalimanı, Ka­tar’da Katar Uluslararası Havali­manı, Libya’da Sebha ve Trablus havalimanları, Tunus’ta Enfid­ha Havaalanı, Türkmenistan’da Türkmenbaşı ve Aşkabat havali­manları ile Senegal’de Blaise Di­agne Havalimanı inşaatı projele­rini de başarıyla gerçekleştirdi.