Müteahhitler borçlarda erteleme, vergide indirim bekliyor

08 Mayıs 2020

İbrahim ÇİÇEKÇİ/KONYA

Konya Müteahhitler Birliği(KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, COVİD-19 salgının inşaat sektörüne etkilerini ve devletten beklentilerini Dünya Gazetesi’ne değerlendirdi.

Satışlarda rekor düşüş yaşandı

İnşaat sektörünün salgın krizinden önemli oranda etkilendiğini belirten Adem Bulut, “Ekonomide istihdam ve üretim açısından önemli bir potansiyeli olan inşaat sektörü de krizden fazlasıyla etkilenmiştir. Konut üretimi yapan müteahhitler satış sirkülasyonunda ciddi düşüşler yaşamaktadır. Vergi ertelemeleri gibi önlemlerin yanında halkın konut arzına daha kolay ulaşması ve müteahhitlerin nakit sorununu aşması için bazı önemli tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekliliği doğmuştur” dedi.

Özel bankalar taşın altına elini koymalı

Özel ve kamu bankaların krediye ulaşmada kolaylık sunması gerektiğini ve özel bankaların faiz indirimi yapması gerektiğini savunan Başkan Adem Bulut, “İlk olarak kamu bankaları ve özel bankaların kredi faizlerini düşürmesi ve krediye ulaşmayı kolaylaştırması büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetle üzerinde durduğu ve özel bankalara sitem ettiği faiz indiriminin bir an önce gerçeklemesi gerekmektedir. Ayrıca bankaların kredi borçlarının yapılandırılmasında, şartları kolaylaştırması tüketici ve iş dünyasına nefes aldıracaktır” diye konuştu.

Tapu harcamaları makul seviyeye düşürülmeli

KOMÜT Başkanı Adem Bulut, tapu harçlarının fiyatlarının yüksek olduğuna vurgu yaparak, zor dönemde tapu harçlarının insanları ev almaktan vazgeçirebilecek düzeyde olduğunu belirtti. Başkan Bulut, tapu harçların geçici süreliğine de olsa makul seviyeye çekilmesinin gerektiğini söyledi.

İndirimler beklediklerini de belirten Başkan Bulut, şunları söyledi, “Vergiler konusunda alınan KDV indirimiyle ilgili başlatılan ve geçtiğimiz yol sona ermiş olan uygulama bu süreçte tekrar uygulanmalıdır. Yine SGK primlerinde indirim ve teşviklerin getirilmesi beklentiler arasındadır. Olağan üstü bir dönemden geçtiğimizin bilincindeyiz. Sağlık açısından olduğu gibi ekonomik açıdan da, bu sürecin, gerek birlik beraberliğimizi sürdürerek ve alınan tedbirlere uyarak gerekse ekonomiyi ayakta tutacak desteklerle, en az zararla atlatılacağına inancımız tamdır. Bu anlamda iş verenler de çalışanlarını işsiz bırakmak yerine olabildiğince istihdamı devam ettirme yönünde bir gayret içinde olmalıdır.