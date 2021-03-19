Müteahhitlerden fabrika ve iş yerlerinin de kentsel dönüşüme alınması talebi

Türkiye'deki yapıların durumu göz önüne alındığında değişimin veya kentsel dönüşümün ertelenmemesi gerektiğini söyleyen İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, yeni yerleşim bölgelerinde planlamayı daha erken yaparak seri bir şekilde dönüşüme gidilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Hükümetin kentsel dönüşüm anlamında yıllık 300 bin konut üretimi gibi bir planının olduğunu aktaran Andıç, "Bununla ilgili sürekli destekler oluşuyor. Kentsel dönüşüm projelerinde KDV’nin yüzde 1'e indirilmesi, destek kredilerinin hane başına 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarılması gibi alınan son kararları çok değerli buluyoruz." dedi.

Kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya büyük önem verdiğini belirten Andıç, sürecin hızlandırılmasına yönelik yapılabileceklere ilişkin şunları söyledi: "Devletimizin kentsel dönüşümü bir milli güvenlik sorunu gibi görerek bu konuda çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum. Bir ülkenin milli güvenliği gündeme geldiği zaman vatandaşına inisiyatif tanımaz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm de kesinlikle bir milli güvenlik sorunudur. Burada devletimizin önden gitmesi lazım. Özellikle şehir merkezlerindeki bitişik nizam bölgelerin dönüştürülmesinde devletimizin önden gidip kat maliklerini ortak paydaya getirmesi lazım. Ondan sonra da ihaleyle sektör temsilcilerine bunu vererek çok rahat yürütebilir. Tabii burada kaynak da lazım çünkü emekli ve gelir seviyeleri düşük insanlarımız var. Buralarda da devletimiz bir kaynak aktarırsa sistemi çözüme kavuşturabilir. Sektör bunu yapabilecek durumda, bu dönüşüme de hazır."

"Sanayideki kentsel dönüşüm biraz daha farklı olacaktır"

Mustafa Andıç, dönüşüm denildiğinde sadece konutların değil fabrikaların, iş yerlerinin de düşünülmesi gerektiğini anlattı. Özellikle Bursa gibi sanayisi gelişmiş, birçok sanayi bölgesi olan şehirlerde binlerce insanın fabrikalarda çalıştığını ifade eden Andıç, "Geçmişte yapılmış ve sonradan eklemelerle büyütülmüş birçok fabrika var. Başlangıcından 10-20 sene sonra farklı iştigal konularında çalışmaya devam eden fabrikalar da bulunuyor." diye konuştu. Andıç, depremin ne zaman olacağının bilinemediğine dikkati çekti.

Fabrika ve iş yerlerinde dönüşüm konusunun gündeme alınması talebinde bulunan Andıç, şunları kaydetti: "Bu fabrikalarda çok ciddi makine yatırımları var. Alınmış olan işler, belli taahhütler ve yatırımların ödemeleri var. O yüzden fabrikalarda veya sanayi bölgesindeki dönüşüme de öncelik vermemiz ve kentsel dönüşümü sanayide de artık önümüze alıp konuşmamız lazım. Sanayideki kentsel dönüşüm biraz daha farklı olacaktır. Konutlarda vatandaşları evlerinden kiraya çıkarıp binayı yıkıp sonra yenisini yapıyoruz. Bir fabrikada bundan bahsetmek mümkün değil. O makinelerin çalışması, üretimin devam etmesi lazım. Dolayısıyla çok daha teknik bir konu. İşinin ehli kişiler bunun analizini ve projelendirmesini yapmalı. Bu konuda 6306 sayılı kanun gibi sanayi bölgelerine yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor."