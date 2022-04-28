Nef'in yeni büyüme stratejisi 'arsa' oldu

Handan Sema CEYLAN

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, pandemi nedeniyle yavaşlamaya aldıkları bazı hedefl erine hızla ulaşmak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bir grup gazeteci ile buluşan Timur, “Nef Arsa’ya odaklandık. Bizim asıl işimiz her zaman konut olacak… Fakat Nef Arsa’da da büyümeye devam edeceğiz. 2021’de 3.5 milyar liralık ciromuzun yüzde 25’i Nef Arsa’dan geldi. Toplam ciroda 2022’deki payının daha fazla olmasını bekliyoruz” dedi. Şimdiye kadar çoğunluğu Marmara, Ege ve bir kısmı da İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplamda 27 milyon metrekareye yakın imarlı arsa geliştirdiklerini söyleyen Timur, “Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacağız. Nef Arsa ile sadece bu sene 3,4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz” şeklinde konuştu.

ARSA BOŞ DURMAYACAK, ‘KÜÇÜK EV’ KURULABİLECEK

Bundan 6-7 yıl önce bir yer için çalışma yaparken, insanlara ‘ev mi daha kârlı arsa mı’ diye sorduklarını ve katılımcıların yüzde 90’ından fazlasının ‘arsa’ dediğini kaydeden Timur, şunları söyledi: “Ama insanlar arsa alamıyor. Çünkü kurumsal olarak arsa satan yok. Biz Nef olarak arsayı alıyoruz. Parselizasyonunu yapıyoruz, yolunu, altyapısını, elektrik ve suyunu yapmayı taahhüt ediyoruz. Projelerin büyüklüğüne göre içine Nef projeleri de yapabiliyoruz. İçindeki Nef projelerinden belki zarar edilecek ama arsanın total değerini artırdığı için daha karlı olacak. Sözün özü aldığımız yerlere değer katarak, tüm paydaşların kazanmasını sağlıyoruz. İnsanlar arsayı alınca 5-10 yıl değer kazansın veya çocuklarına kalsın, çocukların geleceği için güvenli bir yatırım olsun diyerek arsa alıyor. O süre boyunca boş kalıyor, hiçbir şey yapmıyor. Biz de insanların yatırım için aldığı bu yeri, yatırım süresi boyunca çiftlik gibi kullanabilmesini sağlayan ve Nef ’in patentli inovasyonu fold home kapsamında değerlendirmelerini sağlıyoruz. Arsanın üstüne çiftlikler yapıyoruz. İster çiftliği ile ister üzerindeki tiny house’uyla sosyal alanları tasarlanmış arsa teslim ediyoruz.”

Timur, arsalarının arasına başka kurumlar da getirdiklerini söyleyerek, “Mesela birinde üniversite var. Arsaların değerinin artması için üzerine birçok yatırım yapıyoruz. Bazı arsaların üzerine üniversite bazılarına ise farklı kurumlar getiriyoruz” dedi.

ÇANAKKALE’DEN ALSANIZ DA BODRUM’A DA GİDEBİLİYORSUNUZ

Arsa projelerinin farkına da değinen Timur, “Çanakkale’den bir arsa aldınız diyelim; Nef Arsa portföyü içindeki Bodrum’daki ya da İzmir’deki arsalarımızı da kullanabileceksiniz. Kışın birini, yazın ise diğerini… Türkiye’de bir anda iki üç yıl sonra 20’ye yakın çiftlik eviniz olacak. Dünyada tüm bunların hepsini bütünsel yapan kimse yok” şeklinde konuştu.

Timur, Nef Arsa için bayileştiklerini de anlatarak, “Haziranın sonuna kadar Nef arsa bayilerinin ilk 10 tanesini açmış oluruz. Temmuz-ağustosa da 20 tane daha açma hedefimiz var. Bu yılın sonuna kadar İstanbul’da 20, Anadolu’da ise 30 Nef Arsa bayisine ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

4 KITADA PROJE GELİŞTİRİYORUZ

Pandeminin etkisinin azalmasıyla yurtdışı anlaşmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Timur, şunları söyledi: “Yurtdışı yatırımlarımıza ağırlık verdik. Son olarak Kazakistan ve İngiltere’de de proje geliştirmiştik. Kazakistan’daki projemizin 10 bloğunu bitirdik. İlk etabını teslim ediyoruz. ABD’de 3’üncü projemiz bitti, 4’üncüsünü Brooklyn’deki projenin yakınında yapıyoruz. Manhattan projesinde de yaşam başladı, burada yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Almanya’da ise hem yeni yerler var hem de mevcut projelerimizi hızlandırdık. Tüm bunların yanında Almata’da ikinci bir proje, Dubai, Miami, Londra, Montreal, Los Angeles, Stuttgart, Berlin, Mannheim gibi şehirlerde yerel ortaklarla geliştireceğimiz Nef markalı gayrimenkul projeleri üzerinde çalışıyoruz. Kimisinde yüzde 50- 50 ortağız, kimisinde ise daha küçük oranda ortaklıklarımız var. Kazakistan’da ortaklı başlamıştık, şimdi kendimiz devam ediyoruz.”

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 11 MİLYAR TL

2021 mali tablolarındaki en önemli gücümüz büyüme… Öz kaynaklarla güçlenme de bu büyümenin en önemli parçası. 2021’de Nef’in toplam varlıklarında yani aktif büyüklüğünde yüzde 80 artış gerçekleşti. Şirketin aktifl eri 6 milyar TL’den 11 milyar TL’ye yükseldi. Bu süreçte 560 milyon TL sermaye artırımı gerçekleştirdik. Aktif büyüklük rakamımız önemli. Size bir örnek vereyim. Petrol Ofisi’nin aktif büyüklüğü 12 milyar TL. Özkaynağa bakacak olursak, Nef’in özkaynağı 3.5 milyar TL, Petrol Ofisi’nin öz kaynağı ise 2.8 milyar TL. Finansal yükümlülüğün aktife oranında Türkiye’deki en iyi şirketlerden biriyiz.

HEDEF, LONDRA’DA NY’DE HALKA ARZ

Halka arz için Londra ya da New York’ta Türk şirketi olarak dünya arenasında boy göstermek gibi bir hedefimiz var. Yurtdışı projelerde belirli bir bilanço büyüklüğüne ulaşmak lazım. Bir gayrimenkul ve teknoloji şirketi olarak bizim hayalimiz bu şekilde halka açılmak… Özetle 3 sene sonra endüstri ve teknoloji anlamında yeni yatırımlarla halka arz planımız var.