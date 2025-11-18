Nef’ten Suudi Arabistan’da milyar dolarlık anlaşma

Nef, Suudi Arabistan’da gerçekleştireceği büyük ölçekli proje için ülkenin Varlık Fonu PIF’e bağlı King Abdullah Economic City (KAEC) ile Mutabakat Muhtırası imzaladı.

Cityscape Global 2025 kapsamında gerçekleştirilen anlaşma, KAEC’in küresel vizyonunu yansıtan otel, perakende ve konut projelerinin hayata geçirilmesini kapsıyor.

İmza törenine Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler de katıldı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser, iş birliğini resmileştirdi.

“Modern ve sürdürülebilir şehir”

KAEC CEO’su Alnowaiser, Nef ile yapılan ortaklığın şehrin yenilikçi ve yüksek kaliteli yaşam alanlarını geliştirme kararlılığını gösterdiğini belirtti. Projenin, KAEC’in canlı bir yaşam ve yatırım merkezine dönüşmesi için önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Nef Başkanı Erden Timur ise, Nef’in insan odaklı tasarım anlayışını Suudi Arabistan’ın en dinamik destinasyonlarından birine taşımaktan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Kızıldeniz kıyısında 185 milyon metrekarelik alana kurulu KAEC, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 hedeflerine hizmet eden stratejik bir şehir olarak konumlanıyor. Nef’in yeni projesi; istihdam yaratma, özel sektör katılımını artırma ve bölgedeki turizm ile perakende ekosistemini güçlendirme amacı taşıyor.

Nef Global’in 7. ülke yatırımı

Suudi Arabistan, Nef Global’in yatırım yaptığı 7. ülke oldu. Geniş arazi portföyü ve uluslararası deneyimiyle dikkat çeken Nef, patentli Foldhome konsepti ve tasarım odaklı yaklaşımıyla küresel pazarda fark yaratmayı sürdürüyor. Projenin, bölgenin ekonomik büyümesine ve modern şehircilik vizyonuna önemli katkı sunması bekleniyor.