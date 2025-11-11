New York'tan kaçış!

Realtor.com’un 2025’in üçüncü çeyreğine (Temmuz–Eylül) ait verilerine göre ABD'de Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island sakinleri, en çok New York eyaletinin şehir dışındaki bölgelerindeki konut ilanlarını görüntüledi.

Şehir merkezinde bir dairenin ortalama kirasının yaklaşık 4 bin dolar olduğu New York eyaletinde şehir dışı bölgeleri toplam aramaların yüzde 14’ünü, New Jersey yüzde 12,9’unu oluşturdu. Pennsylvania (yüzde 10,7) ise Florida’yı (yüzde 10,4) kıl payı geride bıraktı.

Uygun fiyat ve geniş alan arayışı belirleyici

Realtor.com kıdemli analisti Hannah Jones, “Yüksek kiralar ve ev fiyatları, birçok New Yorkluyu şehir sınırlarının ötesinde ev sahibi olma arayışına yöneltiyor.” dedi.

Jones’a göre alıcılar, paralarının karşılığında daha fazla alan ve değer ararken, aynı zamanda New York’un ekonomik ve kültürel merkezine yakın kalmak istiyor.

Uzaktan çalışma banliyöleri cazip kılıyor

Uzaktan ve hibrit çalışma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla, şehirden uzak bölgelerde yaşamak daha mümkün hale geldi.

Jones, “Banliyöler ve çevre yerleşim alanları, hem yaşam tarzı hem de uygun fiyat açısından giderek daha cazip hale geliyor” ifadesini kullandı.

Verilere göre, güney ve orta batı eyaletleri de ilgi görse de, New Yorkluların bu bölgelere ilgisi son bir yılda azaldı.