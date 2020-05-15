Nisan satışları marttan geldi

15 Mayıs 2020

Leyla İLHAN

Nisan ayı konut satışları sektörü şaşırtmadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 oranında azalarak 42 bin 783 geldi. Bu dönemde yabancıya yapılan konut satışları ise yüzde 78.8 oranında azalarak 790 oldu.

Nisan ayında pandeminin etkisini hissettirmesiyle birlikte birçok kişi evlerine kapanırken, hafta sonları sokağa çıkma yasağı ve sektörün önemli alıcı kitlesi olan 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı konut satışlarını olumsuz etkiledi.

Bu nedenle nisan ayında satışlar neredeyse durma noktasına gelirken, yapılan satışların önemli bir kısmının ise mart ayında yapılan satışların nisan ayında tapuya geçmesinden kaynaklandığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Nisan ayı satışları aslında mart döneminde yaptığımız satışların tapıya geçmesinden kaynaklandı. Bu dönemde tapu daireleri randevu sistemiyle çalışıyordu. Oralardan aldığımız randevular sonucu satış yaptık” dedi. Online satışta pek çok görüşme yaptıklarını ancak insanların gelip görerek karar verdiğini söyleyen Durbakayım,”Satış ofislerinde yaptığımız bu canlı satışlar ise koronadan dolayı beklemede. Çünkü hafta sonları herkes için ve 65 yaş için ise uzun süreden beri var olan sokağa çıkma yasağı da bizim satışlarımızı olumsuz etkiledi. Korona bittikten sonra gelip bakacaklar. Satış ofislerinde tüm hijyen tedbirlerini aldık. Bu nedenle haziranda ciddi bir ivme bekliyoruz. Hatta Teknik Yapı olarak haziranda İzmir projemizi satışa çıkarmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Hazirandan itibaren satışların hızlanması bekleniyor

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt , “İlk çeyreği yüzde 50’leri aşan satış oranıyla kapatan sektörümüz için yılın 2’nci çeyreği bir miktar zorlu geçecek. Şu aşamada yatırımlar öteleniyor. TÜİK’in açıkladığı nisan rakamlarına göre, satışlarda yaşanan yüzde 55,5 oranında düşüş, bunun bir göstergesini oluşturuyor. Ancak normalleşmeye yönelik girişimlerin artmasıyla bu sürecin çok kısa süreceğini düşünüyoruz. Alışveriş merkezleriyle birlikte restoran ve diğer işletmelerin aşamalı olarak faaliyete geçmesiyle birlikte hayatımız normale dönecek. Bu süreçte ötelenen yatırımlar için imzalar atılacak. Haziran’dan itibaren izleyen yaz aylarında hareketlilik hız kazanacak” diye konuştu.

Stok erime hızı son 10 yılın en düşük seviyesinde

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ 2020 Nisan ayı sonuçları ile ilgili GYODER, şu değerlendirmeyi yaptı: “2019’un son ayından itibaren artan ve bu yılın mart ayında yüzde 4.17’lik bir oranla devam eden stok erime hızının 1.81’e gerilemesi, markalı konutlarda satışların küresel salgından olumsuz etkilendiğini gösteriyor” .“ REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Nisan 2020 sonuçları hakkında şunları söyledi: “Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı nisan ayında yüzde 4.78 seviyesine geriledi. Bu satışlarda yüzde 61.11’lik tercih oranı 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı görülmekte. Nisan ayında yüzde 1.81 olarak kaydedilen stok erime hızı ise son 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.”

14 bin 848 adet yeni konut satıldı

Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 azalarak 14 bin 848 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2020’de ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 150 konut satışı ile Antalya, 47 konut satışı ile Ankara, 30 konut satışı ile İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi.