Nişantaşı Koru projesi 2021’in satış lideri oldu

DAP Yapı'nın Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesinin, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje olduğu bildirildi.

DAP Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, “Sağlıklı evler” konsepti ile tasarlanan Nişantaşı Koru’nun KDV hariç satış değeri toplamı 1 milyar 898 milyon 625 bin TL’yi buldu. Proje, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje oldu. Yatırım değeri açısından örnek niteliği taşıyan projede, toplam 31 bin 896,14 metrekare büyüklükte 124 bağımsız bölümün satışı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Nişantaşı Koru projesine yoğun talep gösterildiğini belirtti.

Projenin Ormanköy'ün ardından sağlıklı ev kriterlerinin başarılı bir örneği olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kişiye özel çözümlerin yer aldığı projede, 25 dönüm arazi üzerinde sadece 160 seçkin kişinin sahip olabileceği, Ihlamur Kasrı gibi şehrin en değerli yeşil alanlarından birine komşu, hem koru hem Boğaz manzarasının birlikte yaşanabileceği yaşam alanları sağladık. Doğanın gücünden ilham aldığımız projede, müşterilerin 6’ncı katta bile Boğaz manzarasına karşı yüzebileceği sonsuzluk havuzları, hem binadan hem kendi bahçesinden giriş imkanı sağlayan bahçe villaları gibi her detayı özenle düşünülmüş, çevre dostu ve deprem güvenlikli yapılar geliştiriyoruz. DAP’ın yenilikçi vizyonuyla tasarlanan bu proje, İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak ve nesilden nesile miras olarak bırakılan bir eser olacak."