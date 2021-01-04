Ocak ayı azami kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon oranının açıklamasıyla birlikte enflasyona endeksli kalemlerden biri olan ve milyonlarca haneyi ilgilendiren kira artış oranı da belli oldu. Aralık ayında yüzde 1,25 artan son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,28'lik TÜFE, 2021 yılı ocak ayında kira kontratlarında yapılan yenilemelerde azami artış oranı olarak uygulanacak.

Bir başka deyişle ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olacak.