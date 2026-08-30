Öğrenciler için kiralık ev maliyeti katlandı: Daha eve girmeden 150 bin TL

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Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala öğrencilerin kiralık ev arayışı hızlandı. Özellikle İstanbul ve üniversite nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde yükselen kira fiyatlarına, eve giriş sırasında ödenmesi gereken depozito, peşin kira ve emlakçı komisyonu gibi giderler de ekleniyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Anadolu'daki öğrenci şehirlerinde aylık kiralar genel olarak 15 bin ila 30 bin TL arasında değişiyor. İstanbul'da ise büyük üniversitelerin çevresindeki kiralar 30 bin TL'den başlayarak 70-80 bin TL seviyelerine kadar yükseliyor. Eşyalı ve daha büyük dairelerde aylık kira bedelinin 100 bin TL'ye ulaşabildiği belirtiliyor.

Eve girmenin maliyeti 150 bin TL'yi buluyor

Aylık kira bedelinin yanı sıra depozito, peşin ödeme, emlakçı komisyonu, taşınma ve abonelik giderleri hesaba katıldığında öğrencilerin eve yerleşmeden önce karşılaştığı başlangıç maliyetinin 60 bin ila 150 bin TL arasında değişebildiği ifade ediliyor.

Artan maliyetler nedeniyle birçok öğrenci, kira ve diğer giderleri paylaşmak amacıyla birkaç kişi birlikte ev tutmayı tercih ediyor.

Kiralık ev ilanlarında dikkat çeken şartlar

Öğrencilerin karşılaştığı sorunlar yalnızca yüksek maliyetlerle sınırlı kalmıyor. Bazı kiralık ev ilanlarında ödeme koşullarının yanı sıra kiracıların günlük yaşamına ilişkin ayrıntılı kurallar da yer alıyor.

Tütün ürünlerinin kullanılmaması, evcil hayvan kabul edilmemesi ve anne ya da babanın kefil olması en sık karşılaşılan talepler arasında bulunuyor.

Bazı ev sahiplerinin ise "ağır kokulu yemek yapılmaz", "karşı cins misafir kabul edilmez" ve "eve giriş-çıkış saatlerine uyulur" gibi şartlar öne sürdüğü aktarılıyor. Referans, önceki ev sahibinin iletişim bilgileri, borç ve icra kaydı talep edilen ilanlara da rastlandığı belirtiliyor.

Çamaşır makinesine bile saat şartı

Oda kiralamalarında kuralların daha da ayrıntılı hale gelebildiği ifade ediliyor. Bazı sözleşmelerde çamaşır makinesinin hangi saatlerde kullanılabileceğinden mutfak kullanımına ve temizlik düzenine kadar çeşitli şartlar bulunuyor.