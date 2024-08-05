Orta gelirli arsadan ‘ev’leniyor

Hamide HANGÜL

Konut piyasasındaki ba­rınma krizi karşısında vatandaş çareyi arsa­dan konut sahipliğinde bul­du. Gayrimenkul piyasasında­ki gelişmeleri, konut üretimi, krediler ve arsa yatırımında­ki tüketici taleplerini konuş­tuğumuz Birliktearsa Genel Müdürü Sinem Yedikardaşlar, enflasyonist ortamda artan in­şaat maliyetleri, yükselen fa­izler ve aylık 80-90 bin liralara yükselen taksit ödemelerinin hane halklarını, arsadan ko­nut edininmine yönlendirdi­ğini söyledi.

Beyaz yakalılar da var

Bu noktada gerçekten konut sahibi olmak, bu sorunu çöz­mek isteyenlerin kapılarını çaldığına işaret eden Yedikar­daşlar, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Orta gelir gruplarından, beyaz yakalılardan talep alı­yoruz. Çok fazla talep geliyor. Bizim iki tane modelimiz var. Biri ‘arsadan evim’ dediğimiz model. Kat karşılığı gibi aslın­da.

Bu modelde sadece arsa payı­nı ödüyorsunuz, inşaat bedeli ödemiyorsunuz. İkin­cisi, ‘önce arsam sonra evim’ seçeneği. Burada kişi önce ar­sa payını satın alıyor, daha kü­çük bir bedelle. Sonrasında 12 aylık bir inşaat izin süreçle­rinin ardından 24 ay boyunca inşaat için taksit ödemesi ya­pıyor. Zamana yayarak. Böyle­likle yüzde 30-40 daha düşük maliyetle konut sahibi oluyor. İlkinde 24 ay, ikincisinde 36 ayda anahtar teslimi gerçek­leştiriliyor.”

Arsa bedelinin, o alan üze­rinde kaç konut çıktığına göre değişkenlik gösterdiğine işa­ret eden Yedikardaşlar, “Böl­gesine göre değişmekle birlik­te ortalama bir arsa 700-800 bin liradan başlıyor. Ortalama 5-6 milyon liraya satılan bir konutu biz 3-4 milyon liraya teslim etmeliyiz. Amacımız emsaline göre yüzde 30-40 daha uygun bir fiyatla konut teslimi yapmak” açıklama­sında bulundu.

Arsadan konut modellerinde İstanbul, Anka­ra ve İzmir’e odaklandıklarını söyleyen Yedikardaşlar, “İs­tanbul’un çeperlerinde Ça­yırova, Gebze gibi bölgelere talep var” diye konuştu. Bu sü­recin bir organizasyon ve ku­rumsallık gerektirdiğinin al­tını çizen Yedikardaşlar, “İşin üretim tarafı var, yasal süreç­leri var, takibi var. O nedenle çok önemli. Biz bina tamam­lama sigortasını da çok önem­siyoruz. Bütün bu mekaniz­malar birlikte çalışıyor” dedi.

Metrekareler küçülüyor

Yükselen inşaat maliyetle­ri ve faiz oranlarındaki artı­şın konuta erişimi zorlaştır­dığını söyleyen Yedikardaşlar, “Konutlar küçülmeye başladı. Anadolu’da büyük evler ha­len yapılıyor, çünkü orada ar­sa maliyeti daha uygun. Ancak günün sonunda inşaat maliye­ti her yerde birbirine yakın, o nedenle arsa maliyeti ne olur­sa olsun konutlar küçülüyor ve küçülmek zorunda” değerlen­dirmesinde bulundu. Konu­tun en temel barınma ihtiya­cı olduğunun altını çizen Ye­dikardaşlar, “Bu sosyolojik bir problem aslında. Yeni evlecek olan gençleri de öğrencilerin okumasını da etkiliyor” değer­lendirmesinde bulundu.

Konut krizi yaşanıyor

Enflasyonist ortam karşısın­da yükselen faizler ve aylık 4,5-5’e yükselen kredi oran­ları karşısında konuta eri­şimin zorlaştırdığına işaret eden Yedikardaşlar, “Bugün 2 milyon liralık bir kredi için 10 yılın sonunda geri öde­me yaklaşık 11 milyon liraya ulaşıyor. Taksit ödemeleri de ortalama 90 bin liradan başlıyor. Türkiye’de bir ko­nut krizi yaşanıyor. Çünkü yıllık ortalma 800 bin yeni konut ihtiyacı var. Talebi kar­şılamak için geçmiş yıllarda 1.2 milyon adetlere kadar yükselen sıfır konut üretimi, son yıllarda 300 bin adetlere kadar geriledi. Konuta talep var, ihtiyaç artıyor. Bu da fi­yatları etkiliyor” dedi.

Almanya ve Belçika’daki Türkler’den talep var

Gurbetçi vatandaşların da arsa yatırımına büyük ilgi gösterdiğini açıklayan Sinem Yedikardaşlar, “20-30 yıl yurt dışında çalıştıktan sonra, buraya gelmek, emekliliğini burada yaşamak istiyorlar. Ağırlıklı olarak Avrupa’da Almanya, Belçika’dan talep var” diye konuştu.