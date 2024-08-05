Orta gelirli arsadan ‘ev’leniyor
Enflasyonist ortam ve yükselen kredi maliyetleri karşısında arsadan konut sahipliğine ilginin arttığını söyleyen Birliktearsa Genel Müdürü Sinem Yedikardaşlar, beyaz yakalılar ve orta gelir grubunun yüksek talep gösterdiğini belirterek, “Ortalama arsa fiyatları 700 bin liradan başlıyor. Konut maliyeti yüzde 30- 40 düşüyor” dedi.
Hamide HANGÜL
Konut piyasasındaki barınma krizi karşısında vatandaş çareyi arsadan konut sahipliğinde buldu. Gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri, konut üretimi, krediler ve arsa yatırımındaki tüketici taleplerini konuştuğumuz Birliktearsa Genel Müdürü Sinem Yedikardaşlar, enflasyonist ortamda artan inşaat maliyetleri, yükselen faizler ve aylık 80-90 bin liralara yükselen taksit ödemelerinin hane halklarını, arsadan konut edininmine yönlendirdiğini söyledi.
Beyaz yakalılar da var
Bu noktada gerçekten konut sahibi olmak, bu sorunu çözmek isteyenlerin kapılarını çaldığına işaret eden Yedikardaşlar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orta gelir gruplarından, beyaz yakalılardan talep alıyoruz. Çok fazla talep geliyor. Bizim iki tane modelimiz var. Biri ‘arsadan evim’ dediğimiz model. Kat karşılığı gibi aslında.
Bu modelde sadece arsa payını ödüyorsunuz, inşaat bedeli ödemiyorsunuz. İkincisi, ‘önce arsam sonra evim’ seçeneği. Burada kişi önce arsa payını satın alıyor, daha küçük bir bedelle. Sonrasında 12 aylık bir inşaat izin süreçlerinin ardından 24 ay boyunca inşaat için taksit ödemesi yapıyor. Zamana yayarak. Böylelikle yüzde 30-40 daha düşük maliyetle konut sahibi oluyor. İlkinde 24 ay, ikincisinde 36 ayda anahtar teslimi gerçekleştiriliyor.”
Arsa bedelinin, o alan üzerinde kaç konut çıktığına göre değişkenlik gösterdiğine işaret eden Yedikardaşlar, “Bölgesine göre değişmekle birlikte ortalama bir arsa 700-800 bin liradan başlıyor. Ortalama 5-6 milyon liraya satılan bir konutu biz 3-4 milyon liraya teslim etmeliyiz. Amacımız emsaline göre yüzde 30-40 daha uygun bir fiyatla konut teslimi yapmak” açıklamasında bulundu.
Arsadan konut modellerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’e odaklandıklarını söyleyen Yedikardaşlar, “İstanbul’un çeperlerinde Çayırova, Gebze gibi bölgelere talep var” diye konuştu. Bu sürecin bir organizasyon ve kurumsallık gerektirdiğinin altını çizen Yedikardaşlar, “İşin üretim tarafı var, yasal süreçleri var, takibi var. O nedenle çok önemli. Biz bina tamamlama sigortasını da çok önemsiyoruz. Bütün bu mekanizmalar birlikte çalışıyor” dedi.
Metrekareler küçülüyor
Yükselen inşaat maliyetleri ve faiz oranlarındaki artışın konuta erişimi zorlaştırdığını söyleyen Yedikardaşlar, “Konutlar küçülmeye başladı. Anadolu’da büyük evler halen yapılıyor, çünkü orada arsa maliyeti daha uygun. Ancak günün sonunda inşaat maliyeti her yerde birbirine yakın, o nedenle arsa maliyeti ne olursa olsun konutlar küçülüyor ve küçülmek zorunda” değerlendirmesinde bulundu. Konutun en temel barınma ihtiyacı olduğunun altını çizen Yedikardaşlar, “Bu sosyolojik bir problem aslında. Yeni evlecek olan gençleri de öğrencilerin okumasını da etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Konut krizi yaşanıyor
Enflasyonist ortam karşısında yükselen faizler ve aylık 4,5-5’e yükselen kredi oranları karşısında konuta erişimin zorlaştırdığına işaret eden Yedikardaşlar, “Bugün 2 milyon liralık bir kredi için 10 yılın sonunda geri ödeme yaklaşık 11 milyon liraya ulaşıyor. Taksit ödemeleri de ortalama 90 bin liradan başlıyor. Türkiye’de bir konut krizi yaşanıyor. Çünkü yıllık ortalma 800 bin yeni konut ihtiyacı var. Talebi karşılamak için geçmiş yıllarda 1.2 milyon adetlere kadar yükselen sıfır konut üretimi, son yıllarda 300 bin adetlere kadar geriledi. Konuta talep var, ihtiyaç artıyor. Bu da fiyatları etkiliyor” dedi.
Almanya ve Belçika’daki Türkler’den talep var
Gurbetçi vatandaşların da arsa yatırımına büyük ilgi gösterdiğini açıklayan Sinem Yedikardaşlar, “20-30 yıl yurt dışında çalıştıktan sonra, buraya gelmek, emekliliğini burada yaşamak istiyorlar. Ağırlıklı olarak Avrupa’da Almanya, Belçika’dan talep var” diye konuştu.