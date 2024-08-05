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Orta gelirli arsadan ‘ev’leniyor

Enflasyonist ortam ve yükselen kredi maliyetleri karşısında arsadan konut sahipliğine ilginin arttığını söyleyen Birliktearsa Genel Müdürü Sinem Yedikardaşlar, beyaz yakalılar ve orta gelir grubunun yüksek talep gösterdiğini belirterek, “Ortalama arsa fiyatları 700 bin liradan başlıyor. Konut maliyeti yüzde 30- 40 düşüyor” dedi.

Dünya Gazetesi
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Hamide HANGÜL

Konut piyasasındaki ba­rınma krizi karşısında vatandaş çareyi arsa­dan konut sahipliğinde bul­du. Gayrimenkul piyasasında­ki gelişmeleri, konut üretimi, krediler ve arsa yatırımında­ki tüketici taleplerini konuş­tuğumuz Birliktearsa Genel Müdürü Sinem Yedikardaşlar, enflasyonist ortamda artan in­şaat maliyetleri, yükselen fa­izler ve aylık 80-90 bin liralara yükselen taksit ödemelerinin hane halklarını, arsadan ko­nut edininmine yönlendirdi­ğini söyledi.

Beyaz yakalılar da var

Bu noktada gerçekten konut sahibi olmak, bu sorunu çöz­mek isteyenlerin kapılarını çaldığına işaret eden Yedikar­daşlar, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Orta gelir gruplarından, beyaz yakalılardan talep alı­yoruz. Çok fazla talep geliyor. Bizim iki tane modelimiz var. Biri ‘arsadan evim’ dediğimiz model. Kat karşılığı gibi aslın­da.

Bu modelde sadece arsa payı­nı ödüyorsunuz, inşaat bedeli ödemiyorsunuz. İkin­cisi, ‘önce arsam sonra evim’ seçeneği. Burada kişi önce ar­sa payını satın alıyor, daha kü­çük bir bedelle. Sonrasında 12 aylık bir inşaat izin süreçle­rinin ardından 24 ay boyunca inşaat için taksit ödemesi ya­pıyor. Zamana yayarak. Böyle­likle yüzde 30-40 daha düşük maliyetle konut sahibi oluyor. İlkinde 24 ay, ikincisinde 36 ayda anahtar teslimi gerçek­leştiriliyor.”

Arsa bedelinin, o alan üze­rinde kaç konut çıktığına göre değişkenlik gösterdiğine işa­ret eden Yedikardaşlar, “Böl­gesine göre değişmekle birlik­te ortalama bir arsa 700-800 bin liradan başlıyor. Ortalama 5-6 milyon liraya satılan bir konutu biz 3-4 milyon liraya teslim etmeliyiz. Amacımız emsaline göre yüzde 30-40 daha uygun bir fiyatla konut teslimi yapmak” açıklama­sında bulundu.

Arsadan konut modellerinde İstanbul, Anka­ra ve İzmir’e odaklandıklarını söyleyen Yedikardaşlar, “İs­tanbul’un çeperlerinde Ça­yırova, Gebze gibi bölgelere talep var” diye konuştu. Bu sü­recin bir organizasyon ve ku­rumsallık gerektirdiğinin al­tını çizen Yedikardaşlar, “İşin üretim tarafı var, yasal süreç­leri var, takibi var. O nedenle çok önemli. Biz bina tamam­lama sigortasını da çok önem­siyoruz. Bütün bu mekaniz­malar birlikte çalışıyor” dedi.

Metrekareler küçülüyor

Yükselen inşaat maliyetle­ri ve faiz oranlarındaki artı­şın konuta erişimi zorlaştır­dığını söyleyen Yedikardaşlar, “Konutlar küçülmeye başladı. Anadolu’da büyük evler ha­len yapılıyor, çünkü orada ar­sa maliyeti daha uygun. Ancak günün sonunda inşaat maliye­ti her yerde birbirine yakın, o nedenle arsa maliyeti ne olur­sa olsun konutlar küçülüyor ve küçülmek zorunda” değerlen­dirmesinde bulundu. Konu­tun en temel barınma ihtiya­cı olduğunun altını çizen Ye­dikardaşlar, “Bu sosyolojik bir problem aslında. Yeni evlecek olan gençleri de öğrencilerin okumasını da etkiliyor” değer­lendirmesinde bulundu.

Konut krizi yaşanıyor

Enflasyonist ortam karşısın­da yükselen faizler ve aylık 4,5-5’e yükselen kredi oran­ları karşısında konuta eri­şimin zorlaştırdığına işaret eden Yedikardaşlar, “Bugün 2 milyon liralık bir kredi için 10 yılın sonunda geri öde­me yaklaşık 11 milyon liraya ulaşıyor. Taksit ödemeleri de ortalama 90 bin liradan başlıyor. Türkiye’de bir ko­nut krizi yaşanıyor. Çünkü yıllık ortalma 800 bin yeni konut ihtiyacı var. Talebi kar­şılamak için geçmiş yıllarda 1.2 milyon adetlere kadar yükselen sıfır konut üretimi, son yıllarda 300 bin adetlere kadar geriledi. Konuta talep var, ihtiyaç artıyor. Bu da fi­yatları etkiliyor” dedi.

 Almanya ve Belçika’daki Türkler’den talep var

 Gurbetçi vatandaşların da arsa yatırımına büyük ilgi gösterdiğini açıklayan Sinem Yedikardaşlar, “20-30 yıl yurt dışında çalıştıktan sonra, buraya gelmek, emekliliğini burada yaşamak istiyorlar. Ağırlıklı olarak Avrupa’da Almanya, Belçika’dan talep var” diye konuştu.

 