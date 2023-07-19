Özhaseki: 180 bin deprem konutu ihalesi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘22 Adet Yerinde Dönüşüm Ofisinin Açılışı ve Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni' için bulunduğu Hatay'da gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlere değinirken, halen çadırlarda 55 bin, 312 konteyner kentte 467 bin, yurtlarda, sosyal tesislerde ve otellerde ise 79 bin kişinin kaldığını belirtti.

Özhaseki; Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yerlerini terk etmek zorunda kalanların sayısına ilişkin de "Devlete müracaat ederek 'Ben bir çadır istiyorum, konteyner kente gideceğim veya yurtlarda kalabilirim' diyen insanların sayısı 1 milyon 903 bin. Şu anda çadırlarımızda kalan insan sayımız da 55 bin civarında. En az grup burada. Bir taraftan konteyner kentler yapılıyor, oraya yavaş yavaş taşınıyor, sayı gitgide eksiliyor. Türkiye genelinde 312 konteyner kent kurulmuş. Bu 312 konteyner kentte 467 bin kişi var. Yurtlarda, sosyal tesislerde, otellerde kalanlar ise 79 bin.

Bunlar şu andaki sayılar" diye konuştu. Şehirlerde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ve bu işlemler sırasında oluşan aşırı toz şikayetlerine değinen Özhaseki, ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini, şehirlerde yıkım işlemlerinin yüzde 20-25'lerde olduğunu ve 2-3 ay daha bu işin süreceğini belirtti. 180 bin deprem konutu ihalesinin yapıldığını, inşaatların yüzde 90-95 civarında devam ettiğini kaydeden Özhaseki, "Başlayanlar bir yıl içinde bitecek. 319 bin konuta çıkaracağız" diye konuştu.

Yerinde dönüşüm formülü de geliştirdiklerini belirten Özhaseki, "Yıkılan evin zemininde bir sorun yoksa yerinde dönüşümüyle ilgili devlet olarak bir destek vereceğiz. 100 metrekarelik bir ev için 500 bin lira hibe, 500 bin lira da kredi veriyoruz" dedi.

"Bütçelerimizin tamamını bu tarafa döndüreceğim"

"Bizde Emlak Konut, EmlakBank, İller Bankası, Hazine arazilerinin bulunduğu Milli Emlak var. Bir de kentsel dönüşümün asıl yapıldığı genel müdürlük var.

Bunların bütçelerinin tamamını bu tarafa doğru döndüreceğim” diyen Özhaseki, “Bir genel müdürlük kuruyorum. O da hazine arazilerinin tamamını tarayacak, daha sonra planlayacak, değerlendirecek, satacak ve bu taraflara doğru aktaracak” dedi. Olası İstanbul depremiyle ilgili yapılabileceklerin hızlandırılması gerektiğini aktaran Özhaseki, "Ben birkaç tane proje hazırladım.

Önümüzdeki günlerde kabinede İstanbul'un depreme hazırlığıyla ilgili sunum yapacağım. Sonra gelip bunu İstanbul'da bütün paydaşlarla paylaşacağım" ifadesini kullandı. İstanbul'da bakanlık olarak tespit ettikleri rezerv alanlar bulunduğunu dile getiren Özhaseki, "Rezerv alanda konut üretimine bir an önce başlayacağız" diye konuştu.